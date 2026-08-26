В Україні з'явиться новий мобільний оператор: «Укртелеком» запускає U Mobile

Новий сервіс працюватиме за моделлю віртуального оператора та поєднає мобільний зв'язок із домашнім інтернетом

На українському телекомунікаційному ринку готується запуск нового мобільного бренду U Mobile, який розвиватиме «Укртелеком». Компанія планує працювати за моделлю MVNO – віртуального мобільного оператора, тобто без створення власної радіомережі. Про це повідомляє технічна спільнота ринку телекомунікацій України MZU, пише «Главком».

За даними журналістів, інформація про підготовку запуску U Mobile ґрунтується на даних про діяльність «Укртелекому», його домовленості з «Київстаром» та відомостях із державних реєстрів. Основною особливістю нового сервісу стане об'єднання мобільного зв'язку з домашнім інтернетом «Укртелекому». Компанія планує формувати єдині пакети за моделлю FMC (Fixed Mobile Convergence), у яких клієнт зможе отримувати оптичний інтернет за технологією GPON та мобільний зв'язок в одному пакеті.

Якими будуть тарифи U Mobile

Для нового бренду готують лінійку тарифів під назвою «Сімка». Базові пропозиції передбачатимуть 15 або 60 ГБ мобільного інтернету, 500 хвилин дзвінків на номери українських операторів та 15 SMS.

При цьому U Mobile планує відмовитися від поширеної серед великих мобільних операторів моделі оплати кожні чотири тижні. Абонентський період становитиме повний календарний місяць – від першого до останнього числа.

Для нових клієнтів також передбачений період «Легкий старт». У разі оплати тарифу послуги надаватимуться без додаткової плати до 1 числа наступного місяця.

Окремі переваги передбачені для клієнтів, які проходять ідентифікацію або переносять свій номер від іншого оператора за процедурою MNP. Для них заявлена знижка 15%. Ще 5% можна буде отримати за промокодом.

«Укртелеком» хоче об'єднати мобільний зв'язок та інтернет

Запуск U Mobile дозволить «Укртелекому» розширити пропозицію для власних абонентів. Компанія вже має розгалужену мережу фіксованого та оптичного інтернету, а мобільний сервіс може стати доповненням до неї.

Таким чином, клієнтам пропонуватимуть не лише окрему SIM-картку з мобільним інтернетом, а комплексну послугу «оптика + мобільний зв'язок». Для користувача це означає можливість оплачувати обидві послуги в межах одного пакета.

Водночас U Mobile не буде четвертим оператором із власною мобільною інфраструктурою на кшталт «Київстару», Vodafone чи lifecell. MVNO використовує мережеву інфраструктуру іншого мобільного оператора, тоді як власник бренду відповідає за тарифи, продаж послуг та обслуговування клієнтів. «Укртелеком» поки не оголосив усі деталі запуску, зокрема остаточні ціни тарифів та дату початку підключення абонентів.

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