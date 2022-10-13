В Україні знову лунають сирени: карта

Повідомляють про запуски ракет з акваторії Чорного моря

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Моніторингові групи повідомляють про запуски ракет з акваторії Чорного моря.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, триває 232-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.