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В Україні знову лунають сирени: карта

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні знову лунають сирени: карта
фото ілюстративне

Повідомляють про запуски ракет з акваторії Чорного моря

У багатьох областях України знову оголошена повітряна тривога. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Моніторингові групи повідомляють про запуски ракет з акваторії Чорного моря.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні знову лунають сирени: карта фото 1

Нагадаємо, триває 232-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

Теги: окупанти Україна росія війна

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