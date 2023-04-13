Який прибуток приносила Лавра Московському патріархату: Ткаченко назвав шокуючі цифри

Після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни

Ткаченко: «Ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: на збереження історичної спадщини чи на Mercedes»

Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Liga.net.

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«Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: «Ми вам відбудували». Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти», – зазначив міністр.

Також Ткаченко додав, що ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: «на збереження історичної спадщини чи на Mercedes».

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Нагадаємо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило фото того, що після себе залишили представники УПЦ МП.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври

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