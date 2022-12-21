«Вагнерівці» готують провокації на білорусько-українському кордоні – Центр нацспротиву

Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ

Найманці ПВК «Ліга», яка входить до складу ПВК «Вагнер» прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами.

«Водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Центр нацспротиву зазначає, що одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

«ГардСервіс» – не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом олександра лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Раніше повідомлялося, що Росія може створити ударне угруповання в Білорусі.

Крім того, росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною. Техніку звозять з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни.