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Росіяни вдарили по Вільнянську: поранені семеро, серед них троє дітей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни вдарили по Вільнянську: поранені семеро, серед них троє дітей
Пожежа охопила площу 120 кв.м – рятувальники її ліквідували
фото: ДСНС Запоріжжя

Іван Федоров: серед семи постраждалих – трирічна дівчинка, її брат і мати

Російські окупанти атакували Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками. Унаслідок удару постраждали семеро людей, зокрема троє малолітніх дітей; зруйновано житловий будинок і виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС.

Серед поранених – трирічна дівчинка, її семирічний брат і 33-річна мати. Усіх трьох госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Також постраждали ще четверо, зокрема 65-річний чоловік, який наразі перебуває під наглядом медиків.

Внаслідок удару повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пожежа охопила площу 120 кв.м – рятувальники її ліквідували. Пошкоджені й сусідні будівлі.

Росіяни вдарили по Вільнянську: поранені семеро, серед них троє дітей фото 1
Росіяни вдарили по Вільнянську: поранені семеро, серед них троє дітей фото 2

Окремий осередок займання через ворожий удар виник на острові Хортиця. За попередніми даними, жертв там немає. На місці події працювали всі екстрені служби.

Крім того, в місті спалахнула пожежа на території однієї зі станцій технічного обслуговування.

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Нагадаємо, у лютому цього року окупанти вже атакували Вільнянськ ударним безпілотником – тоді поранення отримала одна жінка, зруйновано приватний будинок, а Вільнянська громада залишилася без світла.

До слова, три дні тому росіяни вдарили по Запоріжжю – серед поранених виявилася 10-річна дитина.

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Теги: Запоріжжя росіяни поранення Іван Федоров будинок рятувальники громада окупанти пожежа дитина

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