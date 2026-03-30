Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву

фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський: Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень, до компромісів, але не ціною суверенітету. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом», – сказав глава України.

Коментуючи ризик використання Росією паузи для перегрупування, глава держави висловив скепсис, зазначивши, що за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті неможливо.

Нагадаємо, президент зауважив, що Україна виступає за подальші мирні перемовини, але не погодиться проводити їх у Росії чи Білорусі. За словами глави держави, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не бажала цього робити. Водночас, посланець Кремля Кирило Дмитрієв їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими колегами.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив він.

Читайте також:

Читайте також

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про підтримку США після ударів по Ірану
Президент Польщі прокоментував операцію США проти Ірану
2 березня, 10:07
Уряд Іспанії заявив, що бази не можуть бути використані для операцій, які не відповідають Статуту ООН
Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану
2 березня, 16:14
Лаврову не подобається реакція спортивних федерацій на війну в Ірані
Війна в Ірані. Лавров поскаржився на відсутність санкцій МОК проти США та Ізраїлю
3 березня, 13:08
Нині триває 1472-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року
6 березня, 08:15
Ларіджані: Ми не відпустимо Трампа, він має заплатити ціну
Іран заявив, що не відпустить Трампа, поки він не заплатить ціну за війну
8 березня, 01:29
Сирський заявляє, що ворог посилив тиск через зміну погоди
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту – Сирський
20 березня, 21:29

Постачання морських дронів. Зеленський повідомив про домовленості із країнами Близького Сходу
Постачання морських дронів. Зеленський повідомив про домовленості із країнами Близького Сходу
Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву
Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву
Зеленський відповів керівнику Rheinmetall, який назвав українських виробників дронів «домогосподарками»
Зеленський відповів керівнику Rheinmetall, який назвав українських виробників дронів «домогосподарками»
Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході
Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
Уряд спрямував понад 22 млрд грн на фортифікацію критичних об’єктів
Уряд спрямував понад 22 млрд грн на фортифікацію критичних об’єктів

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
