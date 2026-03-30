Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву

Зеленський: Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень, до компромісів, але не ціною суверенітету. Про це він зауважив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом», – сказав глава України.

Коментуючи ризик використання Росією паузи для перегрупування, глава держави висловив скепсис, зазначивши, що за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті неможливо.

Нагадаємо, президент зауважив, що Україна виступає за подальші мирні перемовини, але не погодиться проводити їх у Росії чи Білорусі. За словами глави держави, американська команда пропонувала провести тристоронні переговори у США, але російська сторона не бажала цього робити. Водночас, посланець Кремля Кирило Дмитрієв їздив до Флориди для попередніх переговорів зі своїми американськими колегами.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив він.