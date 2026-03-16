ЄС розширив санкційний список проти Росії

glavcom.ua
Країни ЄС без перешкод продовжили дію всіх санкцій проти Росії, запроваджених після початку її агресії проти України.
До обмежень додали дев’ять нових позицій, зокрема пропагандистів Кремля

 

Європейський Союз розширив санкційний список проти Росії, додавши до нього ще дев’ять нових позицій. Нові обмеження стосуються, зокрема, осіб, причетних до воєнних злочинів під час окупації українських територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення глави МЗС Франції Жан-Ноеля Барро.

За його словами, країни Євросоюзу напередодні без перешкод продовжили дію всіх санкцій, запроваджених проти Росії після початку її агресії проти України.

«Щодо тиску на Путіна. Минулого вікенду без жодних перешкод було продовжено дію усіх санкційних обмежень, запроваджених від початку російської агресивної війни проти України. І сьогодні в Брюсселі до цих 2600 рішень додаються ще дев’ять нових санкційних заходів щодо воєнних злочинців, відповідальних за різанину в Бучі, четверта річниця якої буде за кілька днів», – заявив Барро.

Французький міністр уточнив, що нові обмеження торкнуться, зокрема, російських пропагандистів. «Проти чотирьох кремлівських пропагандистів, зокрема франко-росіянина Адрієна Боке, який вербував іноземних бійців для участі у війні проти України, відповідального за виправдання воєнних злочинів, а також за кампанії з дезінформації в Європі та Африці», – сказав він.

Барро також звернув увагу на спроби Росії посилити свій вплив у країнах Африки та водночас послабити зв’язки Європейського Союзу з регіоном.

«Яким є внесок Росії в розвиток африканського континенту? Він нульовий. Коли я дивлюся на цифри, я не бачу нічого. Інвестиції Європейського Союзу в Африку у 200 разів перевищують російські. Торговельний обмін ЄС з африканським континентом у 20 разів перевищує російський. І ЄС приймає у своїх університетах удесятеро більше студентів, ніж Росія. Ось така реальність цифр. Тож Володимиру Путіну слід визнати очевидне», – наголосив міністр.

Він також нагадав про візит президента України Володимира Зеленського до Парижа минулого тижня. За словами Барро, під час зустрічі українська сторона отримала запевнення, що підтримка України з боку Франції та Євросоюзу триватиме.

Нагадаємо, що світові ціни на нафту знову зросли після ударів США по іранських об’єктах. Інвестори занепокоїлися можливими перебоями з постачанням енергоносіїв на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. 

ЄС розширив санкційний список проти Росії
Опонент Орбана заявив, що український прапор на мітингу був провокацією: деталі
Польща виходить з ЄС? Туск зробив тривожну заяву
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Трамп заявив, що США та Ізраїль мають схожі цілі у війні з Іраном
