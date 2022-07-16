Рятувальники завершили розбір завалів у Вінниці
Одна людина досі перебуває в розшуку
Сьогодні у Вінниці рятувальники завершили розбір завалів на місці ракетного удару. Про це повідомляє ДСНС України.
«Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та два трамваї», – йдеться в повідомленні.
Працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, одна людина досі перебуває в розшуку і наразі вважається безвісти зниклою.
«Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі чотири дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – додають в рятувальній службі.
Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.
Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки.
Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.
Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.