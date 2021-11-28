Вибух газу на Миколаївщині: рятувальники продовжують шукати людину під завалами

До ліквідації наслідків надзвичайної події в Новій Одесі залучено 232 особи та 53 одиниць

Рятувальники продовжують демонтаж конструкцій будинку у Новій Одесі, де вчора стався вибух побутового газу. Про це повідомляє пресслужба Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 ранку 28 листопада підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани ДСНС) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливої заблокованої особи», – йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (особовий склад міняється через кожні пів години). На місці розгорнуто два намети рятувальників (пункт обігріву і відпочинку для о/с та штаб з ліквідації), намет Червоного Хреста (забезпечують харчування). Нацполіцією разом з Нацгвардією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

Всього залучено 232 особи та 53 одиниць. Рятувальниками створено резерв сил і засобів у кількості 40 осіб та 5 одиниць техніки.

Подія за класифікаційними ознаками підпадає під надзвичайну ситуацію техногенного характеру об’єктового рівня (виникнення безпосередньої загрози життю людей, що призвело до екстреної евакуації понад 50 осіб).

Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям (наразі з 30 відселених квартир будинку в готелі виявив бажання поселитися 1 мешканець, всі інші тимчасово будуть перебувати у родичів та знайомих).

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

На місці працюють 75 співробітників рятувальної служби та 14 одиниць техніки. На місце події також направили кінологічну групу.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.

Також столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках.

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