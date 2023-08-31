Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч
В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа
фото: Telegram

Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи в окупованій Феодосії

В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа. Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи у російському Брянську. Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ та наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ

Під час контрнаступних операцій українські військові успішно відбивають російських окупантів, поетапно висуваючи їх із їхніх позицій та проявляючи здатність розчинити деякі облоги, які застосовують вороги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

Столтенберг у своєму інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

Також, Столтенберг звернув увагу на інтенсивні бої на фронтах, водночас відзначив, що українці на своєму нелегкому шляху до перемоги «домагаються успіхів, які набирають обертів».

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії і додав, що між союзниками НАТО та українською стороною «постійно ведеться діалог».

Вибухи в окупованій Феодосії

В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа. Згідно з місцевими повідомленнями, причиною загоряння став приліт безпілотника чи його уламків. Про це повідомляє «Крымский ветер».

За інформацією місцевих мешканців, безпілотник чи його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе. Це спричинило пожежу.

До того ж за даними видання, після «прильоту» на окремих вулицях на короткий час відключилося світло.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що після цього із Феодосії в бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги.

Трамп натякнув, що заарештує Байдена у разі повторної перемоги на виборах 2024 року

Колишній президент США, Дональд Трамп, заявив, що в разі своєї повторної перемоги на виборах у 2024 році, він ув'язнить своїх політичних ворогів та натякнув, що вважає Байдена одним з таких опонентів. Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст поцікавився у експрезидента США, чи жалкує він про те, що не ув'язнив свого часу опонентку Хілларі Клінтон та чи буде «закривати» своїх нинішніх «політичних ворогів», на що Трамп відповів: «Моя позиція така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами».

Також Трамп додав, що він вважає Джо Байдена, нинішнього президента США, причетним до звинувачень, які були висунуті проти нього.

Генсек НАТО повідомив, чи погодиться на продовження свого мандата

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандата. Продовження повноважень Столтенберга в липні ще на один рік було останнім. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN.

Йдеться про рішення 4 липня членів НАТО у Вільнюсі про продовження його мандата генсека ще на рік - до 1 жовтня 2024 року.

Столтенберг особисто підтвердив, що після жовтня 2024 року його повноваження як генерального секретаря НАТО більше не продовжуватимуться.

ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд

Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, який потрібен для забезпечення військових потреб ЗСУ, має бути створений до кінця року. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
 
«Спочатку про військову техніку. Я запропонував створити Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги», - йдеться у повідомленні.

Цей Фонд, вбудований в структуру Європейського фонду миру має стати ключовим елементом довгострокового внеску ЄС у безпеку України. Таке рішення було прийняте європейськими лідерами у червні.

Боррель висловив сподівання, що до кінця року цей Фонд вдасться створити.

Вибухи у Брянську

Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи у російському Брянську. У мережі пишуть, що нібито у місті збили дрони. Про це повідомляють росЗМІ.

Також жителі російського Курська у соцмережах писали, що чули декілька вибухів.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що нібито протиповітряна оборона збила два безпілотники у Брянську, а саме у районі телецентру.

Наразі про постраждалих інформації немає.

Глави МЗС Китаю і Британії обговорили війну в Україні

Міністри закордонних справ Китаю та Великої Британії, Ван Ї та Джеймс Клеверлі, під час зустрічі в Пекіні обговорили війну в Україні та можливі шляхи її врегулювання. 

У дипломатичних колах було заявлено, що Ван і Клеверлі висловили свої погляди на міжнародні та регіональні питання, такі як «криза в Україні» (так у Китаї називають війну – ред.) та ядерна проблема Корейського півострова, залишаючи деталі обговорення поза увагою.

Під час зустрічі, китайський дипломат висловив позицію, що Китай завжди приділяє значення статусу та унікальній ролі Великої Британії як великої країни, і прагне розвивати стабільні та взаємовигідні двосторонні відносини.

Читайте також:

Теги: пожежа безпілотник президент Telegram Єнс Столтенберг військові українці криза Дональд Трамп Китай контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський у вересні ймовірно виступить на засіданні Генасамблеї ООН – Bloomberg
Зеленський у вересні ймовірно виступить на засіданні Генасамблеї ООН – Bloomberg
31 липня, 20:22
Сили ППО збили дрони на підльоті до Києва
Масована атака на Київ: збито півтора десятка «Шахедів»
3 серпня, 06:11
ОАЕ хоче зустрічі Зеленського та Путіна уже восени
Президент ОАЕ хоче допомогти «порозумітися» Путіну та Зеленському
10 серпня, 09:48
ЗМІ вважає, що ракети Taurus не мають нічого спільного з наступальними діями
Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt
10 серпня, 19:43
У Держдепі засудили провокацію РФ щодо турецького судна
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна
15 серпня, 03:00
Вночі 18 серпня у Москві знову пролунав вибух в районі бізнес-центру «Москва-сіті»
Росіяни радіють вибухам у «Москва-сіті» (відео)
18 серпня, 08:39
На зустрічі очікують лідерів країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції
21 серпня, 08:46
Винищувач F-16
Україна незабаром отримає F-16 – генерал Міллі
25 серпня, 09:21
Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих пілотів
Іде розслідування, про деталі говорити зарано: Зеленський про загибель трьох льотчиків
26 серпня, 20:58

Події в Україні

Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч
Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч
Контрнаступ ЗСУ на півдні: ліквідовано ще понад 200 окупантів
Контрнаступ ЗСУ на півдні: ліквідовано ще понад 200 окупантів
«Українці знову перевершили очікування»: Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ
«Українці знову перевершили очікування»: Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ
ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW
ЗСУ просунулись на кількох напрямках – ISW
Банкова окреслила три варіанти створення спецтрибуналу для РФ
Банкова окреслила три варіанти створення спецтрибуналу для РФ
Росія вивела у Чорне море ракетоносій. ЗСУ оцінили загрозу
Росія вивела у Чорне море ракетоносій. ЗСУ оцінили загрозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
19K
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
14K
Одяг для ЗСУ, що закупило Міноборони, не відповідає технічним умовам: висновок експертизи
13K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку
13K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
11K
МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського

Новини

У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:49

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту