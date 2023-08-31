Вибухи у Брянську та Феодосії, Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ: головне за ніч

Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи в окупованій Феодосії

В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа. Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи у російському Брянську. Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ та наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ

Під час контрнаступних операцій українські військові успішно відбивають російських окупантів, поетапно висуваючи їх із їхніх позицій та проявляючи здатність розчинити деякі облоги, які застосовують вороги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

Столтенберг у своєму інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, Столтенберг звернув увагу на інтенсивні бої на фронтах, водночас відзначив, що українці на своєму нелегкому шляху до перемоги «домагаються успіхів, які набирають обертів».

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії і додав, що між союзниками НАТО та українською стороною «постійно ведеться діалог».

Вибухи в окупованій Феодосії

В одному з будинків окупованої Феодосії спалахнула пожежа. Згідно з місцевими повідомленнями, причиною загоряння став приліт безпілотника чи його уламків. Про це повідомляє «Крымский ветер».

За інформацією місцевих мешканців, безпілотник чи його уламки влучили в будівлю приблизно в районі Керченського шосе. Це спричинило пожежу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До того ж за даними видання, після «прильоту» на окремих вулицях на короткий час відключилося світло.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що після цього із Феодосії в бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги.

Трамп натякнув, що заарештує Байдена у разі повторної перемоги на виборах 2024 року

Колишній президент США, Дональд Трамп, заявив, що в разі своєї повторної перемоги на виборах у 2024 році, він ув'язнить своїх політичних ворогів та натякнув, що вважає Байдена одним з таких опонентів. Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст поцікавився у експрезидента США, чи жалкує він про те, що не ув'язнив свого часу опонентку Хілларі Клінтон та чи буде «закривати» своїх нинішніх «політичних ворогів», на що Трамп відповів: «Моя позиція така: у мене немає вибору, бо вони роблять це з нами».

Також Трамп додав, що він вважає Джо Байдена, нинішнього президента США, причетним до звинувачень, які були висунуті проти нього.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генсек НАТО повідомив, чи погодиться на продовження свого мандата

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандата. Продовження повноважень Столтенберга в липні ще на один рік було останнім. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN.

Йдеться про рішення 4 липня членів НАТО у Вільнюсі про продовження його мандата генсека ще на рік - до 1 жовтня 2024 року.

Столтенберг особисто підтвердив, що після жовтня 2024 року його повноваження як генерального секретаря НАТО більше не продовжуватимуться.

ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд

Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, який потрібен для забезпечення військових потреб ЗСУ, має бути створений до кінця року. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.



«Спочатку про військову техніку. Я запропонував створити Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, щоб забезпечити стійкість нашої військової допомоги», - йдеться у повідомленні.

Цей Фонд, вбудований в структуру Європейського фонду миру має стати ключовим елементом довгострокового внеску ЄС у безпеку України. Таке рішення було прийняте європейськими лідерами у червні.

Боррель висловив сподівання, що до кінця року цей Фонд вдасться створити.

Вибухи у Брянську

Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи у російському Брянську. У мережі пишуть, що нібито у місті збили дрони. Про це повідомляють росЗМІ.

Також жителі російського Курська у соцмережах писали, що чули декілька вибухів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пізніше російські ЗМІ заявили, що нібито протиповітряна оборона збила два безпілотники у Брянську, а саме у районі телецентру.

Наразі про постраждалих інформації немає.

Глави МЗС Китаю і Британії обговорили війну в Україні

Міністри закордонних справ Китаю та Великої Британії, Ван Ї та Джеймс Клеверлі, під час зустрічі в Пекіні обговорили війну в Україні та можливі шляхи її врегулювання.

У дипломатичних колах було заявлено, що Ван і Клеверлі висловили свої погляди на міжнародні та регіональні питання, такі як «криза в Україні» (так у Китаї називають війну – ред.) та ядерна проблема Корейського півострова, залишаючи деталі обговорення поза увагою.

Під час зустрічі, китайський дипломат висловив позицію, що Китай завжди приділяє значення статусу та унікальній ролі Великої Британії як великої країни, і прагне розвивати стабільні та взаємовигідні двосторонні відносини.