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Для чого Кремль відвертав увагу від похорону Пригожина: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Для чого Кремль відвертав увагу від похорону Пригожина: аналіз ISW
Могила власника ПВК «Вагнер» розташована поруч з його батьком Віктором Пригожиним
фото: росЗМІ

Аналітики вказують, що російська влада здійснила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль стурбований через прихильників «Вагнера» і намагався відвернути увагу від похорону Пригожина, крім того, він переслідував інші цілі заплутуванням інформації про поховання. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що російська влада здійснила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Це, ймовірно, свідчить про те, що Кремль залишається стурбованим привабливістю Пригожина в Росії та серед прихильників «Вагнера» навіть після його смерті.

У звіті зазначається, що деякі російські Telegram-канали зазначили, що російські федеральні медіа переважно проігнорували похорон Пригожина. Ймовірно, це також частина запланованого підходу Кремля щодо «відображення» цього похорону.

Аналітики також звернули увагу на випадки, коли деякі російські Telegram-канали необґрунтовано припускали, що Пригожин вижив у авіакатастрофі. Це також могло бути частиною інформаційної операції, спрямованої на заповнення російського медіапростору недостовірними повідомленнями, щоб відвернути увагу від похорону Пригожина.

Спеціалісти припускають, що деякі російські посадовці можуть аналізувати погляди «воєнних кореспондентів» на Пригожина та його смерть з метою визначити і цензурувати російських ультранаціоналістів, які не мають відкритого зв'язку з Пригожиним або «Вагнером».

Один із таких російських «воєнних кореспондентів» повідомив, що до нього звернулися «агресивні» рекламодавці, які пропонували йому просування декількох Telegram-каналів, що перебільшували тему загибелі керівництва «Вагнера» «майже в образливій формі».

Він відзначив, що це запитання було дивним, оскільки Кремль і російські державні ЗМІ «вже припинили обговорювати цю тему», і він відмовився від просування цих каналів.

Повідомляється, що ця відмова спонукала одного з рекламодавців звинуватити його в підтримці заколоту і в тому, що він виступає проти президента Росії Володимира Путіна і російської конституції.

У згадуваному огляді відзначається, що «воєнний кореспондент» послідовно критикував російське військове керівництво та підтримував командира ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який раніше мав зв'язки з Пригожиною.

Аналітики відзначають, що цей інцидент, принаймні, свідчить про те, що російські «воєнні кореспонденти» самоцензурують свої дискусії про смерть Пригожина і висвітлюють цю тему за зразком Кремля.

Крім того, на думку фахівців, вказаний випадок також може підтвердити гіпотезу про те, що певні російські соціальні медіа намагаються захопити російський інформаційний простір, або ж вказує на те, що російські чиновники намагаються виявити інші відомі «ультранаціоналістичні голоси», які можуть пропагувати непокору режиму або військовим, і пов'язати їх певним чином з Пригожиним.

У той самий час, відзначається у звіті, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою прив'язаність до президента Росії Володимира Путіна, продовжуючи спроби дистанціюватися від Пригожина.

Кадиров опублікував своє фото з Путіним і заявив, що він є «піхотинцем Верховного головнокомандувача» і «готовий виконати будь-який наказ» Путіна.

Експерти вказують, що Кадиров неодноразово намагався наблизитися до Путіна та міністерства оборони Росії та віддалятися від Пригожина після того, як той відійшов від справ.

Як стало відомо раніше у російському Санкт-Петербурзі пройшла церемонія прощання із ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими «вагнерівцями», які загинули разом із ним у літаку.

Церемонія прощання проходила біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкрили, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

Як повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Згодом пресслужба Пригожина повідомила, що прощання з ним «відбулося у закритому форматі» і що «охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище».

Як зауважили в соцмережах, за весь день не з’явилося жодного фото чи відео з похорону Пригожина. Хоча поховання людей зі званням Героя Росії передбачає у РФ почесті, зокрема військовий ескорт, залпи, оркестр тощо.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Теги: бізнес Рамзан Кадиров наказ літак смерть автомобіль Telegram поховання влада похорон ПВК Вагнера прессекретар відео Дмитро Пєсков кладовище Євген Пригожин

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