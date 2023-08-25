Україна незабаром отримає F-16 – генерал Міллі

Міллі зазначив, що існує програма і, ймовірно, Україна отримає F-16 в найближчому майбутньому

Незабаром Україна отримає винищувачі американського виробництва F-16. Питання про постачання Atacms поки не вирішено. Про це йдеться інтерв'ю, яке голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі дав каналу Al-Mamlaka (Йорданія).

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«F-16. Насправді це рухається вперед. Існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому», - сказав він.

Щодо армійських тактичних ракетних систем Atacms, які потрібні Україні та досягають тилу ворога, включаючи територію Росії, Вашингтон продовжує обговорювати можливість їх постачання.

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Майкл Міллі пояснив, що хоча Україна вже отримала далекобійну артилерію та інші можливості, включаючи керовану ракетну систему залпового вогню Gmlrs, питання щодо постачання Atacms залишається відкритим.

«Президент Байден на цей момент не сказав ні «ні», ні «так», - сказав генерал.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16.

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Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

До слова, Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, не зважаючи на прохання української влади.