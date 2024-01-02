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Окупанти завдали ударів по Харкову

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти завдали ударів по Харкову
фото ілюстративне

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова

Уранці 2 січня в Харкові пролунав вибух. По всій Україні оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

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Теги: Харків вибух окупанти озброєння Олег Синєгубов Ігор Терехов тривога

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