Вибухи у Запоріжжі: влада підтвердила прильоти
Ракети влучили по об’єктах інфраструктури
Російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Запоріжжі. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
«У Запоріжжі зафіксовано прильоти. Перебувайте в безпечних місцях», – йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо, що ракети влучили по об’єктах інфраструктури. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Як повідомлялося, нещодавно у Дніпропетровській та Запорізькій областях прогриміли вибухи. Після вибухів у небо почав підійматись чорний дим.
Нагадаємо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.
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