Окупаційна влада Криму оголосила про «ремонт» Керченського мосту

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну на Керченському мосту сталося два вибухи – 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року

Міст уже перекривали двічі приблизно на девʼять годин у ніч на 29 вересня та на 3 жовтня

Упродовж семи годин 10 жовтня Керченський міст буде перекритий для проведення ремонту. Про це повідомляє російське ЗМІ.

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Обмеження будуть запроваджені з 10:00 до 17:00.

Міст уже перекривали двічі приблизно на девʼять годин у ніч на 29 вересня та на 3 жовтня для ремонту правої сторони його автодорожньої частини.

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З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну на Керченському мосту сталося два вибухи – 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Внаслідок другого вибуху загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів, а їхня 14-річна донька отримала травми.

Після останньої атаки на мосту тривають ремонтні роботи, обмежений рух. Повністю відкрити рух мостом планується до 1 листопада.

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по ньому.

Як повідомлялося, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».