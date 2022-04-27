Віцепрезидент «Газпромбанку» виїхав із РФ і вступив у тероборону України

Топ-менеджер російського банку Ігор Волобуєв назвав агресію Росії проти України воєнним злочином

Віцепрезидент російського «Газпромбанку» Ігор Волобуєв виїхав із Росії в Україну та вступив до лав тероборони. Про це повідомляє The Insider.

Волобуєв розповів виданню, що народився в Охтирці на Сумщині і прийняв рішення повернутися в Україну, щоб захищати батьківщину.

«Я більше не міг перебувати у Росії. За національністю я українець, народився в Охтирці, я не міг більше спостерігати, що творить Росія з моєю батьківщиною. Мій візит це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитись в Україні до перемоги», – заявив Волобуєв.

Він зазначив, що з 2004 року хотів повернутися до України, але не міг цього зробити за сімейними обставинами.

Волобуєв назвав агресію Росії проти України воєнним злочином.

«Це злочин з боку Путіна, російської влади та насправді російського народу. Тому що тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. І це є російський народ. І я, хоч і за національністю українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно, я буду каятися за це все життя, тому що на мені подвійна відповідальність – адже я не просто росіянин. Я народився тут, я прожив тут 18 років, тому відповідаю подвійно та втричі», – сказав Волобуєв.

Також він прокоментував смерть колишнього віцепрезидента «Газпромбанку» Владислава Аваєва та його родини. ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ писали про те, що топ-менеджер убив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки. За словами Волобуєва, подія є інсценуванням самогубства.

«Хочу уточнити – він був не просто віце-президент, він був першим президентом, через одну посаду. Я не знаю, чим він займався, ніколи не був з ним знайомий і нічого про нього не чув раніше. Також я знаю, що на момент нібито його самогубства він був чинним першим віцепрезидентом «Газпромбанку». Не вірю в те, що він міг убити дружину та дочку, вважаю, що це інсценування. Чому? Складно сказати. Можливо, він щось знав і становив якусь небезпеку», – додав Волобуєв.

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