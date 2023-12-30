Від ворожого обстрілу на Запоріжжі загинув чоловік під час святкування дня народження

Росіяни атакували місто Степногірськ

У суботу, 30 грудня, російська окупаційна армія з реактивної артилерії обстріляла місто Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який святкував свій день народження. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Керівник області уточнив, що цинічний обстріл житлової забудови міста з ракетних систем залпового вогню відбувся о 12:10.

«Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження. Моторошно. В голові не вкладається, як рашистських виродків носить земля», – написав у повідомленні Юрій Малашко.

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Нагадаємо, під час масштабної атаки на центр Харкова у суботу, 30 грудня, росіяни поцілили в готель.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли більше шести ударів. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Профільні служби працюють на місцях влучань.