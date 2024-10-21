Підвищення тарифів на електрику? Мінфін розкрив домовленості з МВФ

Меморандум МВФ повторює потенційні заходи, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни

Меморандум включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми

Оновлений меморандум Міжнародного валютного фонду за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не включає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усі оновлення меморандуму МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на розвʼязання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

«Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни», – зазначає пресслужба.

Як зазначає пресслужба відомства, меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми.

Нагадаємо, у найближчі місяці Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими. До нього ввійде енергетичне обладнання.

Як повідомлялося, раніше український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

Раніше голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей заявляв, що збільшення податкових ставок в Україні є потрібним, оскільки донори очікують, що Україна поступово ставатиме самодостатньою

До слова, внаслідок російських обстрілів енергосистеми було знищено 80% теплової генерації та 40% потужностей гідроелектростанцій.