У яких областях сьогодні будуть планові відключення світла: список «Укренерго»

«Укренерго» розповіло, в яких областях України будуть планові відключення світла

Аварійних відключень електроенергії в Україні поки що не плануються

У середу, 8 листопада, протягом доби в Україні будуть застосовані планові графіки відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що планові відключення світла відбудуться у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Також в компанії додали, що аварійних відключень електроенергії в Україні поки що не плануються.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, пояснили в компанії.

«Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури. Дякуємо, що тримаєте енергетичний фронт разом з нами», – зазначили в НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, 8 листопада у Києві відключення світла будуть здійснюватись за графіками стабілізаційних відключень.

Зауважимо, за прогнозами «Укренерго» у Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.

Також раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.