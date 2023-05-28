Відправив п’ятьох ворогів на той світ: на Луганщині місцевий дідусь отруїв окупантів самогоном

Через отруєний самогон 12 російських загарбників потрапили до лікарні

Після розпивання алкоголю загарбники відчули різку слабкість та потемніння в очах

На окупованій Луганщині 12 російських загарбників потрапили до лікарні у Сватовому після отруєння самогоном. П'ятеро з них померли. Про це пише Telegram-канал «Досьє Шпигуна».

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За словами окупантів, вони придбали 2 пляшки самогону у «місцевого діда». Після розпивання алкоголю загарбники відчули різку слабкість та потемніння в очах. Наступного дня п'ятеро російських військових померли.

Інші окупанти хотіли знайти «місцевого діда», щоб помститися. Проте за місцем проживання, яке вказали отруєні окупанти, нікого не було

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«Командирам частин доручено провести інструктаж серед особового складу щодо недопущення випадків купівлі продуктів харчування та алкоголю у місцевого населення», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року повідомлялося, що російські військові, які виконували завдання у районі Василівки Запорізької області, потрапили до шпиталю з ознаками сильного отруєння.

У їхньому організмі виявлено отруйну речовину ботулотоксин типу «В». Міноборони РФ заявило, що отруєння їхніх військових – «хімічний тероризм». Результати аналізів мають намір скерувати до Організації із заборони хімічної зброї.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення Міноборони Росії в отруєнні окупантів у Запорізькій області натякнув, що окупанти отруїлися алкоголем.