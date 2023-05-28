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Відправив п’ятьох ворогів на той світ: на Луганщині місцевий дідусь отруїв окупантів самогоном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відправив п’ятьох ворогів на той світ: на Луганщині місцевий дідусь отруїв окупантів самогоном
Через отруєний самогон 12 російських загарбників потрапили до лікарні
фото з відкритих джерел

Після розпивання алкоголю загарбники відчули різку слабкість та потемніння в очах

На окупованій Луганщині 12 російських загарбників потрапили до лікарні у Сватовому після отруєння самогоном. П'ятеро з них померли. Про це пише Telegram-канал «Досьє Шпигуна».

За словами окупантів, вони придбали 2 пляшки самогону у «місцевого діда». Після розпивання алкоголю загарбники відчули різку слабкість та потемніння в очах. Наступного дня п'ятеро російських військових померли.

Інші окупанти хотіли знайти «місцевого діда», щоб помститися. Проте за місцем проживання, яке вказали отруєні окупанти, нікого не було

«Командирам частин доручено провести інструктаж серед особового складу щодо недопущення випадків купівлі продуктів харчування та алкоголю у місцевого населення», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року повідомлялося, що російські військові, які виконували завдання у районі Василівки Запорізької області, потрапили до шпиталю з ознаками сильного отруєння.

У їхньому організмі виявлено отруйну речовину ботулотоксин типу «В». Міноборони РФ заявило, що отруєння їхніх військових – «хімічний тероризм». Результати аналізів мають намір скерувати до Організації із заборони хімічної зброї.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення Міноборони Росії в отруєнні окупантів у Запорізькій області натякнув, що окупанти отруїлися алкоголем.

 

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