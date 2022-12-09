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У Рязані стався вибух у житловому будинку: рвонув самогонний апарат (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Рязані стався вибух у житловому будинку: рвонув самогонний апарат (відео) 
Під завалами можуть перебувати люди
фото: pavelmalkov_official / T.me

Частина будинка обвалилася, вже відомо про двох постраждалих 

У двоповерховому будинку в Рязані, Росія, стався вибух. Обрушилися перекриття між поверхами у кутових квартирах. За повідомленням екстрених служб під завалами можуть перебувати люди. Про це пишуть російські ЗМІ.  

За словами губернатора області, під час вибуху постраждали двоє людей. Вони доставлені до лікарні.

Причиною вибуху у житловому будинку в Рязані став самогонний апарат. Про це повідомили у екстрених службах. 

Нагадаємо, сьогодні у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.

Крім того, росЗМІ повідомляють про ще одну пожежу у російській столиці. Загорілася адміністративна будівля поблизу станції метро «Владикино» на північному сході Москви.

Теги: вибух росія

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