У Рязані стався вибух у житловому будинку: рвонув самогонний апарат (відео) 

Під завалами можуть перебувати люди

Частина будинка обвалилася, вже відомо про двох постраждалих

У двоповерховому будинку в Рязані, Росія, стався вибух. Обрушилися перекриття між поверхами у кутових квартирах. За повідомленням екстрених служб під завалами можуть перебувати люди. Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами губернатора області, під час вибуху постраждали двоє людей. Вони доставлені до лікарні.

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Причиною вибуху у житловому будинку в Рязані став самогонний апарат. Про це повідомили у екстрених службах.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.

Крім того, росЗМІ повідомляють про ще одну пожежу у російській столиці. Загорілася адміністративна будівля поблизу станції метро «Владикино» на північному сході Москви.