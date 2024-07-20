DeepState: Росіяни окупували Роздолівку
Ворог просунувся у селі Прогрес
Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку.
До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.
Водночас за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW)., російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне.
Окупнати також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт.
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