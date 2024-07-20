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DeepState: Росіяни окупували Роздолівку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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DeepState: Росіяни окупували Роздолівку
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся у селі Прогрес

Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку.

DeepState: Росіяни окупували Роздолівку фото 1

До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

Водночас за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW)., російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне.

Окупнати також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт.

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Теги: військові ворог росіяни

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