DeepState: Росіяни окупували Роздолівку

Ворог просунувся у селі Прогрес

Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку.

До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

Водночас за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW)., російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне.

Окупнати також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт.