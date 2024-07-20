Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботу, 20 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 565610 (+990) осіб,
- танків ‒ 8257 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,
- артилерійських систем – 15542 (+22) од,
- РСЗВ – 1121 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
- літаків – 362 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2607 (+14).
Активність флоту окупантів станом на 20 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, усі чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 877-й день повномасштабної війни в Україні.
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