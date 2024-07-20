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Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 877-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботу, 20 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 565610 (+990) осіб,
  • танків ‒ 8257 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15917 (+15) од,
  • артилерійських систем – 15542 (+22) од,
  • РСЗВ – 1121 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 895 (+1) од,
  • літаків – 362 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12350 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20968 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2607 (+14).
Втрати ворога станом на 20 липня 2024
Втрати ворога станом на 20 липня 2024
фото: Генштаб/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 20 липня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, усі чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 липня
Активність флоту окупантів станом на 20 липня
фото: ВМС/Facebook

Нині триває 877-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати

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