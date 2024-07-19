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Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Геолокаційні кадри показали, що російські війська просунулися в полях на південь від Гуляйполя

Російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Сватового та Кремінної. Водночас ворог просувається поблизу Часового Яру, Торецька та Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, 16 липня російські війська здійснили обмежений і невдалий транскордонний рейд у Сумську область. Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися до Чуйківки, Рожковичів і Ситного. Російське угруповання розпочало атаку після інтенсивного артилерійського та мінометного обстрілу, але українські сили відбили спробу.

Російські сили нещодавно здійснили незначне підтверджене просування на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські сили просунулися на заході Глибокого.

Окупанти нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська, на південний захід від Сватового та на захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 липня, показують, що російські війська просувалися на південь від Степової Новоселівки, на північний схід від Макіївки і на схід від Тернів.

18 липня російські війська продовжили штурм на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Роздолівки.

Повідомляється, що 18 липня російські війська просунулися поблизу Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська безуспішно намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас біля Часового Яру.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські сили за підтримки бронетехніки нещодавно просунулися в межах східного Нью-Йорка.

Ворог нещодавно незначно просунувся на північний захід від Авдіївки на тлі продовження наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в центральну Євгенівку.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. 

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив українському виданню Суспільне Донбас 18 липня, що українські війська відійшли з Урожайного (на південь від Великої Новосілки) після того, як російські обстріли знищили українські позиції в Урожайному, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили весь населений пункт і також, ймовірно, діяв на полях на схід від Урожайного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показали, що російські війська просунулися в полях на південь від Гуляйполя. Російські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області. Російські війська атакували поблизу Роботиного, на лінії Вербове – Мала Токмачка, на лінії Нестерянка – Новоандріївка.

Українські військові опосередковано визнали 17 липня, що українські сили, ймовірно, більше не діють у Кринках, але продовжують бойові дії поблизу Кринок та в інших місцях на лівому березі Херсонської області. Південне оперативне командування Збройних сил України заявило, що інтенсивний і тривалий вогонь російської артилерії знищив основні українські позиції в Кринках і майже знищив усе селище. В оперативному командуванні Збройних сил України зазначили, що українські війська продовжують вести бойові дії на східному березі Херсонської області та поблизу Кринок.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2024 року
Теги: фронт війна штурм

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