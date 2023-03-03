Війська РФ просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар – ISW

Російські війська намагаються створити умови для проведення наступальних операцій на півдні України

Російські війська трохи просунулися в Луганській області, а також здійснили низку спроб наступу в районі Вугледару, однак не мали успіху. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Луганський напрямок

Окупанти продовжують обмежені атаки на північний схід від Куп'янська та зміцнюють прикордонні позиції у Білгородській області. За даними російського блогера, окупанти відбили спробу ЗСУ відновити позиції в Гряниківці (приблизно за 16 км на північний захід від Куп'янська).

Ворожі війська також продовжили наступальні операції в районі Кремінної. За даними росЗМІ, війська РФ зупинили п'ятигодинну контрнаступну операцію українських військових у районі Кремінної. Інший пов'язаний із Кремлем блогер заявив, що російські війська захопили невказані висоти на північний захід від Кремінної.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: ISW

Донецький напрямок

Війська РФ 2 березня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Підтверджені геолокацією кадри, опубліковані 2 березня, показують, що ворожа армія, ймовірно, захопила позиції на південь від Дубово-Василівки. Інші кадри показують, що окупанти, ймовірно, просунулися на сході Бахмута, а також у районі Білої Гори (13 км на південний захід від Бахмута). Бойовики ПВК «Вагнера» також здійснювали атаки у напрямку Білої Гори та Часового Яру (12 км на захід від Бахмута) і намагаються перерізати ділянку траси Т0504.

Окупанти, можливо, тимчасово згорнули зусилля по оточенню Бахмута з південного заходу, а також із північного сходу і натомість можуть зосередитися на тому, щоб чинити тиск на українські сили, щоб ті відступили з міста, зосередившись на північно-західному наступі. В останні тижні російські війська активізували наступальні операції на північних околицях і в передмісті Бахмута, досягнувши успіхів у цих районах.

Крім того, російські сили, ймовірно, здобули незначні успіхи на північний схід від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки).

У ЗСУ заявили, що російські сили проводять штурми біля Вугледару не менше п'яти разів на день невеликими групами по 10 солдатів або менше, але після неуспішних спроб надалі займають оборону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

інфографіка: ISW

Південний напрямок

Генштаб ЗСУ заявив, що російські війська намагаються створити умови для проведення наступальних операцій у невстановленому районі на півдні України. Експерти ISW не побачили ознак того, що російські війська готуються відновити стійкий наступ у Запорізькій області чи будь-які наступальні дії у Херсонській області.

інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

інфографіка: ISW