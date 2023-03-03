Війська РФ просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар – ISW
Російські війська намагаються створити умови для проведення наступальних операцій на півдні України
Російські війська трохи просунулися в Луганській області, а також здійснили низку спроб наступу в районі Вугледару, однак не мали успіху. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Луганський напрямок
Окупанти продовжують обмежені атаки на північний схід від Куп'янська та зміцнюють прикордонні позиції у Білгородській області. За даними російського блогера, окупанти відбили спробу ЗСУ відновити позиції в Гряниківці (приблизно за 16 км на північний захід від Куп'янська).
Ворожі війська також продовжили наступальні операції в районі Кремінної. За даними росЗМІ, війська РФ зупинили п'ятигодинну контрнаступну операцію українських військових у районі Кремінної. Інший пов'язаний із Кремлем блогер заявив, що російські війська захопили невказані висоти на північний захід від Кремінної.
Донецький напрямок
Війська РФ 2 березня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Підтверджені геолокацією кадри, опубліковані 2 березня, показують, що ворожа армія, ймовірно, захопила позиції на південь від Дубово-Василівки. Інші кадри показують, що окупанти, ймовірно, просунулися на сході Бахмута, а також у районі Білої Гори (13 км на південний захід від Бахмута). Бойовики ПВК «Вагнера» також здійснювали атаки у напрямку Білої Гори та Часового Яру (12 км на захід від Бахмута) і намагаються перерізати ділянку траси Т0504.
Окупанти, можливо, тимчасово згорнули зусилля по оточенню Бахмута з південного заходу, а також із північного сходу і натомість можуть зосередитися на тому, щоб чинити тиск на українські сили, щоб ті відступили з міста, зосередившись на північно-західному наступі. В останні тижні російські війська активізували наступальні операції на північних околицях і в передмісті Бахмута, досягнувши успіхів у цих районах.
Крім того, російські сили, ймовірно, здобули незначні успіхи на північний схід від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки).
У ЗСУ заявили, що російські сили проводять штурми біля Вугледару не менше п'яти разів на день невеликими групами по 10 солдатів або менше, але після неуспішних спроб надалі займають оборону.
Південний напрямок
Генштаб ЗСУ заявив, що російські війська намагаються створити умови для проведення наступальних операцій у невстановленому районі на півдні України. Експерти ISW не побачили ознак того, що російські війська готуються відновити стійкий наступ у Запорізькій області чи будь-які наступальні дії у Херсонській області.
Ключові висновки ISW
- Кремль звинуватив Україну у здійсненні вторгнення на кордон у Брянській області Росії 2 березня, що українські чиновники спростували.
- Передбачуваний інцидент у Брянську викликав припущення російських чиновників та ультранаціоналістичних груп щодо реакції Кремля на ситуацію.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 березня заявив, що Німеччина веде переговори з союзниками про надання Україні гарантій безпеки, але не надав жодних подробиць щодо запропонованих гарантій.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен коротко поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на саміті G20 у Нью-Делі, Індія 2 березня, щодо призупинення Росією Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (Новий СНО). Дуже ймовірно, що Кремль використовує новий СНО та побоюється ядерної ескалації, сподіваючись стримати підтримку Заходу для України.
- Російська влада, схоже, стурбована зростаючою втратою важелів впливу на Сербію, яку Росія багато років намагалася інтегрувати в російську сферу впливу.
- Російські ультранаціоналісти продовжують обговорювати доцільність критики російських військових зусиль і реагувати на запропоновані посилені покарання за «дискредитацію» війни в Україні.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та наступальні дії в районі Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
- Схоже, що російські війська тимчасово скоротили зусилля з оточення Бахмута як з південного заходу, так і з північного сходу, і, натомість, можливо, зосереджуються на тиску на українські сили, щоб вони вийшли з міста, зосередившись на північно-східному наступі.
- Російські джерела стверджують, що російські війська збили два українських БПЛА в Криму.
- Фінансист Wagner Group Євген Пригожин оголосив, що Wagner Group почала набір кадрів через російські спортивні клуби.
- Російські окупанти спростували інформацію про депортацію українських дітей на російську територію.
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