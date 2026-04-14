Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка

Це перший випадок за 125 років, коли жінка стане командувачкою армії

Вперше в історії Сухопутні війська Австралії очолить жінка – генерал-лейтенантка Сьюзен Койл. Вона обійме посаду в липні 2026 року та змінить на ній генерал-лейтенанта Саймона Стюарта. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе назвав це історичним моментом: «З липня у нас буде перша жінка-командувач армії за 125-річну історію австралійської армії».

Міністр оборони Річард Марлес також підкреслив значення призначення.

«Досягнення Сьюзен матиме глибоке значення для жінок, які сьогодні служать… та для жінок, які думають про службу в майбутньому», – сказав Марлес.

55-річна Койл служить в армії з 1987 року та має значний досвід керівної роботи, зокрема у сфері інформаційної війни. Вона також брала участь у військових операціях на Близькому Сході та в Афганістані.

Призначення відбувається на тлі зусиль австралійських сил оборони збільшити частку жінок у війську. Наразі жінки становлять близько 21% особового складу та 18,5% керівних посад, а до 2030 року планується підвищити цей показник до 25%.

До слова, у Раді з'явився законопроєкт «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами законопроєкту є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу.