Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка
Генерал-лейтенантка Сьюзен Койл очолить армію у липні 2026 року
фото: Reuters

Це перший випадок за 125 років, коли жінка стане командувачкою армії

Вперше в історії Сухопутні війська Австралії очолить жінка – генерал-лейтенантка Сьюзен Койл. Вона обійме посаду в липні 2026 року та змінить на ній генерал-лейтенанта Саймона Стюарта. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе назвав це історичним моментом: «З липня у нас буде перша жінка-командувач армії за 125-річну історію австралійської армії».

Міністр оборони Річард Марлес також підкреслив значення призначення.

«Досягнення Сьюзен матиме глибоке значення для жінок, які сьогодні служать… та для жінок, які думають про службу в майбутньому», – сказав Марлес.

55-річна Койл служить в армії з 1987 року та має значний досвід керівної роботи, зокрема у сфері інформаційної війни. Вона також брала участь у військових операціях на Близькому Сході та в Афганістані.

Призначення відбувається на тлі зусиль австралійських сил оборони збільшити частку жінок у війську. Наразі жінки становлять близько 21% особового складу та 18,5% керівних посад, а до 2030 року планується підвищити цей показник до 25%.

До слова, у Раді з'явився законопроєкт «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Авторами законопроєкту є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу. 

Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка
Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
Ворог активно просуває фейк про існування в Україні «фабрик смерті»
Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами
Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах
ЗМІ: вибухівка 4 дні лежала на полиці супермаркету в Нідерландах
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині
СБУ викрила генерала РФ, який організував катування на Чернігівщині

