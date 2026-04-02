Уряд спростив списання знищеного військового майна

Кабінет міністрів схвалив зміни до методики визначення залишкової вартості майна ЗСУ

Відтепер знищене в бою військове майно списуватимуть значно швидше і без зайвої бюрократії. Кабінет міністрів скасував обов’язкові акти технічного стану та складні розрахунки зносу, фіксуючи вартість таких втрат незалежно від строку експлуатації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Для майна, яке знищене або безповоротно пошкоджене під час бойових дій: не потрібно оформлювати акт технічного стану; знос автоматично вважається 100% – без додаткових розрахунків; вартість фіксується без зменшення, незалежно від того, скільки часу майно використовувалося», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також було уточнено порядок індексації вартості та окремо врегулювали коефіцієнт зносу для безпілотних наземних роботизованих комплексів (НРК), для яких раніше не було чітких правил.

Міноборони зазначило, що раніше відповідна процедура була складною, оскільки потрібно було оформлювати акти технічного стану й окремо рахувати ступінь зносу для кожної одиниці знищеного або пошкодженого майна. Це займало багато часу і відволікало військових від основних завдань.

«Спрощення процедури вивільнить особовий склад, залучений в обліку та списанні майна, для виконання завдань за призначенням і знизить бюрократичне навантаження на підрозділи», – вказано в публікації.

