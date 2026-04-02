Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд спростив списання знищеного військового майна

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Спрощення процедури полегшить роботу військовослужбовцям, які займалися обліком і списанням майна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кабінет міністрів схвалив зміни до методики визначення залишкової вартості майна ЗСУ

Відтепер знищене в бою військове майно списуватимуть значно швидше і без зайвої бюрократії. Кабінет міністрів скасував обов’язкові акти технічного стану та складні розрахунки зносу, фіксуючи вартість таких втрат незалежно від строку експлуатації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Для майна, яке знищене або безповоротно пошкоджене під час бойових дій: не потрібно оформлювати акт технічного стану; знос автоматично вважається 100% – без додаткових розрахунків; вартість фіксується без зменшення, незалежно від того, скільки часу майно використовувалося», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також було уточнено порядок індексації вартості та окремо врегулювали коефіцієнт зносу для безпілотних наземних роботизованих комплексів (НРК), для яких раніше не було чітких правил.

Міноборони зазначило, що раніше відповідна процедура була складною, оскільки потрібно було оформлювати акти технічного стану й окремо рахувати ступінь зносу для кожної одиниці знищеного або пошкодженого майна. Це займало багато часу і відволікало військових від основних завдань.

«Спрощення процедури вивільнить особовий склад, залучений в обліку та списанні майна, для виконання завдань за призначенням і знизить бюрократичне навантаження на підрозділи», – вказано в публікації.

Нагадаємо, останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними.

Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях. Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день. Чиновник наголосив, що оборонне відомство рухається згідно з наміченим графіком, і незабаром громадськість побачить конкретні напрацювання.

Теги: Міноборони армія майно Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua