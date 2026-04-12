У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням

Дрон містив вибухівку, тому спеціалісти фінської армії підірвали його бойову частину

У Фінляндії 11 квітня знайшли безпілотник, який впав на острові Іїті. Дрон було знешкоджено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

Зазначається, що дрон, знайдений на Іїті 11 квітня, може бути пов'язаний із випадками, коли українські безпілотники було знайдено у Коуволі, Паріккалі та Луумякі в березні.

Дрон виявили в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування. БпЛА містив вибухівку, тому того ж вечора спеціалісти фінської армії підірвали його бойову частину.

За останні кілька тижнів це вже четвертий випадок, коли дрони залітають на територію Фінляндії та падають там. В усіх випадках обійшлося без наслідків, проте на тлі інцидентів уряд Фінляндії розгляне можливість додаткового фінансування боротьби з БпЛА, сказав прем'єр країни Петтері Орпо.

За його словами, Фінляндія посилила контрзаходи проти дронів. Поліція, армія та прикордонники перебувають у посиленому режиму готовності та відстежують усі випадки падіння безпілотників.

«Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені... Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в рамках своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії», – додав Орпо.

Раніше Фінляндія оголосила про радикальне посилення моніторингу свого повітряного простору. Країна розгортає нові системи спостереження та переглядає протоколи реагування на повітряні цілі.

Також безпілотний літальний апарат, який виявили напередодні, у вівторок, 31 березня, на льоду одного з фінських озер, виявився українським. Місцеві органи безпеки завершили ідентифікацію знахідки.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор після падіння українських безпілотників на території країни. «Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці», – сказала глава фінського МЗС Еліна Валтонен.