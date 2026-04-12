У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
Дрон виявили в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування
фото: Yle

Дрон містив вибухівку, тому спеціалісти фінської армії підірвали його бойову частину

У Фінляндії 11 квітня знайшли безпілотник, який впав на острові Іїті. Дрон було знешкоджено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

Зазначається, що дрон, знайдений на Іїті 11 квітня, може бути пов'язаний із випадками, коли українські безпілотники було знайдено у Коуволі, Паріккалі та Луумякі в березні.

Дрон виявили в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування. БпЛА містив вибухівку, тому того ж вечора спеціалісти фінської армії підірвали його бойову частину.

За останні кілька тижнів це вже четвертий випадок, коли дрони залітають на територію Фінляндії та падають там. В усіх випадках обійшлося без наслідків, проте на тлі інцидентів уряд Фінляндії розгляне можливість додаткового фінансування боротьби з БпЛА, сказав прем'єр країни Петтері Орпо.

За його словами, Фінляндія посилила контрзаходи проти дронів. Поліція, армія та прикордонники перебувають у посиленому режиму готовності та відстежують усі випадки падіння безпілотників.

«Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені... Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в рамках своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії», – додав Орпо.

Раніше Фінляндія оголосила про радикальне посилення моніторингу свого повітряного простору. Країна розгортає нові системи спостереження та переглядає протоколи реагування на повітряні цілі.

Також безпілотний літальний апарат, який виявили напередодні, у вівторок, 31 березня, на льоду одного з фінських озер, виявився українським. Місцеві органи безпеки завершили ідентифікацію знахідки.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор після падіння українських безпілотників на території країни. «Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці», – сказала глава фінського МЗС Еліна Валтонен.

Читайте також

Рильський мав неабиякі музичні і драматичні обдарування
День народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
19 березня, 09:58
Дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
14 березня, 15:59
Українська компанія планує створити орбітальне угруповання на висоті 550 км
Українська компанія домовилася зі SpaceX про запуск супутників: деталі
17 березня, 08:32
Президент України у Мадриді дав пресконференцію
Зеленський заявив про критичне зростання ворожих ударів балістикою по інфраструктурі України
18 березня, 17:45
Ушаков розповів, що поки пропозиції США не реалізуються
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
29 березня, 18:07
Глава держави наголосив, що ситуація на Близькому Сході має глобальне значення
Зеленський про війну на Близькому Сході: Наші перехоплювачі дають результати
1 квiтня, 16:07
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
4 квiтня, 11:32
Військовий омбудсман Ольга Решетилова
На що найчастіше скаржаться військові. Військовий омбудсман розповіла
6 квiтня, 10:59
Рада зробила крок до європейських цін на електроенергію
Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться
7 квiтня, 17:24

У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
Британія позбавила громадянства поліцейського через його любов до Росії
Британія позбавила громадянства поліцейського через його любов до Росії
Протести через ціни на пальне паралізували рух транспорту в одній із країн Європи
Протести через ціни на пальне паралізували рух транспорту в одній із країн Європи
У Франції батько два роки тримав сина у зачиненому фургоні
У Франції батько два роки тримав сина у зачиненому фургоні

Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Сьогодні, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
