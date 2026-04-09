В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників

Відстрочка діє 12 місяців після звільнення. У цей період призов можливий лише за згодою військового

В Україні завершили розробку правового механізму, який гарантує відстрочку від повторного призову для громадян віком від 18 до 25 років. Про це пише «Главком» із посиланням на публікацію міністра оборони України Михайла Федорова в мережі Facebook.

Йдеться про молодих людей, які добровільно уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Кабінет Міністрів уже затвердив порядок оформлення такого статусу, що дозволяє повноцінно застосовувати норму на практиці.

Згідно з новим регламентом, звільнені контрактники отримують право на відпочинок та відновлення протягом 12 місяців. У цей період залучити їх до військової служби можна лише за умови їхньої особистої добровільної згоди. Запровадження цієї ініціативи, опрацьованої спільно з профільним парламентським комітетом, є частиною стратегії переходу до професійної армії. У Міністерстві оборони наголошують, що такий підхід зробить військову службу для молоді більш прогнозованою та зміцнить систему добровільного комплектування війська.

Як відомо, у березні 2026 року Україна вперше від початку повномасштабної війни випередила Російську Федерацію за кількістю застосованих безпілотників.

За даними Міністерства оборони РФ, протягом місяця російська ППО нібито збила 7347 українських дронів – це найбільший показник, який коли-небудь називала Москва. Таким чином, у середньому по території РФ запускалося близько 237 безпілотників щодня. При цьому інформацію про дрони, які не були збиті, російська сторона традиційно не розкриває.

Нагадаємо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. «Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», – заявив Паппергер.

Гендиректор компанії також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall». Ці слова викликали різку реакцію у соцмережах.