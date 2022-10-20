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Туризм скасовується. Путін ліквідував ключову держустанову

Надія Клочко
glavcom.ua
Туризм скасовується. Путін ліквідував ключову держустанову
Путін ліквідував Ростуризм
фото з відкритих джерел

Російський диктатор ліквідував відомство, яке координувало сферу туризму у РФ

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін своїм указом ліквідував Федеральну агенцію з туризму (Ростуризм). Указ опубліковано на офіційному порталі правових актів РФ.

Правонаступником Ростуризму призначено мінекономрозвитку Росії, міністерству також передаються функції агенції, яка ліквідується.

Як зазначається в указі, це рішення ухвалене «з метою вдосконалення державного управління у сфері туризму та туристської діяльності, підвищення ефективності розвитку туристичної індустрії та оптимізації структури федеральних органів виконавчої влади».

Міністерству економічного розвитку РФ переходять функції Ростуризму з проведення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері туризму, з координації роботи з пріоритетних напрямів держрегулювання туристичної діяльності, з надання відповідних держпослуг та управління держмайном.

Міністерству також перейдуть функції щодо держконтролю за роботою акредитованих організацій, які займаються класифікацією готелів, гірськолижних трас та пляжу, за роботою туроператорів та об'єднання туроператорів у сфері виїзного туризму, а також за роботою організацій, уповноважених проводити атестацію гідів та інструкторів.

Ростуризм був створений президентським указом від 18 листопада 2004 року, цей указ тепер визнається таким, що втратив чинність.

Туризм скасовується. Путін ліквідував ключову держустанову фото 1

Нагадаємо, з 12 вересня перестала діяти угода про спрощений візовий режим Євросоюзу та Росії, яка була чинною з 2007 року. Припинення угоди означає, що до росіян, які збираються відвідати країни ЄС, будуть застосовуватись загальні правила видачі віз для вихідців із третіх країн. У тому числі збільшиться вартість з 35 до 80 євро, заявнику буде необхідно надати розширений список документів, максимальний час розгляду запиту збільшиться до 45 днів.

Також низка європейських держав закрили свої кордони для російських туристів

Тайвань виключив Росію зі спеціальної безвізової програми, яка була введена на острові у 2018 році та діяла в експериментальному режимі. Росіяни могли без віз в’їжджати на острів і перебувати на ньому не більше як 21 день. Безвізовий режим поширювався на поїздки з метою туризму, бізнесу, участі у виставках, відвідування родичів.

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Теги: росія путін туризм

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