Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль викликав російського посла через візит делегації ХАМАСу до Москви

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль викликав російського посла через візит делегації ХАМАСу до Москви
фото з відкритих джерел

Ізраїль вважає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії

МЗС Ізраїлю викликало посла Росії Анатолія Вікторова після нещодавнього візиту делегації угруповання «ХАМАС» до Москви. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Прийняття лідерів ХАМАСу, які несуть пряму відповідальність за кривавий теракт 7 жовтня, викрадення заручників та вбивство понад 1400 ізраїльтян, є сигналом про легітимність тероризму проти ізраїльтян», – заявили в зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю.

Представниця МЗС Сімона Гальперін підкреслила, що Ізраїль вважає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії, як і поведінку РФ у міжнародних організаціях.

Як повідомлялося, до Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук. 

Ізраїль засудив Росію за зустріч представників МЗС РФ із лідерами ХАМАС у Москві. 

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Також «Главком» писав, що 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Теги: теракт Ізраїль вбивство військові викрадення ХАМАС населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовики ХАМАСу жорстоко напали на мирних мешканців Ізраїлю
Новітні варвари. Звідки така жорстокість у сучасних війнах
10 жовтня, 19:00
Аркадій Міл-Ман: Зараз ми ставимо перед собою мету перемогти у війні. Це не мова про цілі післявоєнного врегулювання
Експосол Ізраїлю Аркадій Міл-Ман: Зброя, з якою напав ХАМАС, – російська Інтерв’ю
19 жовтня, 11:25
За останні шість місяців в Україні загинули 1028 цивільних
Скільки цивільних гинуло на день за останні пів року: ООН оприлюднила дані
6 жовтня, 04:11
Наслідки атаки ХАМАСу на Ізраїль
Зеленська повідомила, скільки українців стали жертвами ХАМАСу в Ізраїлі
17 жовтня, 18:07
Удар було завдано з ракети, запущеної групою «Ісламського джихаду»
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
19 жовтня, 04:17
Уночі було чути вибухи в Сумах, Миколаєві, Кривому Розі
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
19 жовтня, 07:00
Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази
Армія Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази – ЗМІ
28 жовтня, 03:50
Ізраїль назвав резолюцію ООН «підлою» та «захистом нацистських терористів»
Війна на Близькому Сході: резолюція ООН розколола світ, Ізраїль заявляє про підлість
28 жовтня, 07:52
Вночі агресор продовжив гатити по Нікопольщині
Ракети по Миколаївщині та Харківщині, влучання дрона у Сумах: ситуація в регіонах
19 жовтня, 10:20

Політика

Ізраїль викликав російського посла через візит делегації ХАМАСу до Москви
Ізраїль викликав російського посла через візит делегації ХАМАСу до Москви
Допомога Україні та Ізраїлю: спікер Палати представників США зробив заяву
Допомога Україні та Ізраїлю: спікер Палати представників США зробив заяву
США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
New York Times: Ізраїль міг відмовитися від повномасштабного вторгнення в Газу
New York Times: Ізраїль міг відмовитися від повномасштабного вторгнення в Газу
Як Кремль посилює цензуру напередодні виборів: дані британської розвідки
Як Кремль посилює цензуру напередодні виборів: дані британської розвідки
Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви
Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
22K
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
18K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
7056
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
3365
У Хмельницькій області пролунали вибухи

Новини

30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
28 жовтня, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
28 жовтня, 07:19

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту