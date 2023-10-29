Ізраїль викликав російського посла через візит делегації ХАМАСу до Москви

Ізраїль вважає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії

МЗС Ізраїлю викликало посла Росії Анатолія Вікторова після нещодавнього візиту делегації угруповання «ХАМАС» до Москви. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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«Прийняття лідерів ХАМАСу, які несуть пряму відповідальність за кривавий теракт 7 жовтня, викрадення заручників та вбивство понад 1400 ізраїльтян, є сигналом про легітимність тероризму проти ізраїльтян», – заявили в зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю.

Представниця МЗС Сімона Гальперін підкреслила, що Ізраїль вважає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії, як і поведінку РФ у міжнародних організаціях.

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Як повідомлялося, до Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук.

Ізраїль засудив Росію за зустріч представників МЗС РФ із лідерами ХАМАС у Москві.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Також «Главком» писав, що 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.