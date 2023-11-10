Куди скаржитись військовим, якщо їхні права порушують: Лубінець дав відповідь

Щодо питань, які не стосуються служби, можна звернутись до Уповноваженого Ради з прав людини

Номера телефонів для розв'язання будь-яких питань військових

Військовозобов’язані, які були мобілізовані на службу до ЗСУ, часто скаржаться на порушення їхніх прав з боку командирів. Про те, куди звернутися в таких випадках, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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Медичні питання, зокрема, якщо у війську не надають необхідну медичну допомогу або ж не дають направлення на ВЛК:

Командування медичних сил ЗСУ – 044 230 73 64.

Фінансові проблеми, зокрема невиплата премій:

Департамент фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат – 044 271 35 59.

Порушення прав військовослужбовців командирами або їхня бездіяльність:

Військова служба правопорядку – 044 454 73 08 ;

; Державне бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) – 044 300 27 07 ;

; вище командування – командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).

У повідомленні також йдеться, що, відповідно до ч 2 ст 1 Закону України «Про звернення громадян» можна звернутися щодо питань, які не стосуються службової діяльності до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за телефонами: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Нагадаємо, в деяких випадках співробітники територіальних центрів комплектування заходять на приватну територію для вручення повістки. Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, чи дозволяє українське законодавство військкомам вручати повістку особі безпосередньо у місці її проживання.

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Також «Главком» писав, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.