Куди скаржитись військовим, якщо їхні права порушують: Лубінець дав відповідь
Номера телефонів для розв'язання будь-яких питань військових
Військовозобов’язані, які були мобілізовані на службу до ЗСУ, часто скаржаться на порушення їхніх прав з боку командирів. Про те, куди звернутися в таких випадках, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Медичні питання, зокрема, якщо у війську не надають необхідну медичну допомогу або ж не дають направлення на ВЛК:
- Командування медичних сил ЗСУ – 044 230 73 64.
Фінансові проблеми, зокрема невиплата премій:
- Департамент фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат – 044 271 35 59.
Порушення прав військовослужбовців командирами або їхня бездіяльність:
- Військова служба правопорядку – 044 454 73 08;
- Державне бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) – 044 300 27 07;
- вище командування – командування підрозділу, Генштаб (0 800 50 04 10), Міноборони (044 230 73 30).
У повідомленні також йдеться, що, відповідно до ч 2 ст 1 Закону України «Про звернення громадян» можна звернутися щодо питань, які не стосуються службової діяльності до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за телефонами: 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.
Нагадаємо, в деяких випадках співробітники територіальних центрів комплектування заходять на приватну територію для вручення повістки. Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, чи дозволяє українське законодавство військкомам вручати повістку особі безпосередньо у місці її проживання.
Також «Главком» писав, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.
Коментарі — 0