Військові знищили два склади з боєприпасами під Херсоном

Авіація ЗСУ завдала три удари по двох опорних пунктах противника в Солдатському і Олександрівці

Збройні сили України знищили два ворожих склади боєприпасів, в Дудчанах і Давидовому Броді Херсонської області, а також польовий пункт постачання в Воскресенському. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Тактична авіація уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупченя ворожої живої сили і техніки там же, й в Ольгиному.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 24 рашисти, РСЗВ «Смерч», самохідні гармати «Гіацинт», самохідну гармату артилерії «Піон», самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона», одиниць броньованої і автотехніки. В районі Інженерного і Чорнобаївки знищено склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Авіація ЗСУ завдала три удари по двох опорних пунктах противника в Солдатському і Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння і техніки у Високопіллі.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але три ракетоносії, з яких один підводний, тримають напоготові 20 ракет типу «Калібр».

Як повідомлялося, минулої доби атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини.