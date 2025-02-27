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Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
Державне бюро розслідувань підозрює генерала Горбенка у недбалому ставленні до військової служби
фото: Ґрати

Генерал мусить носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не спілкуватись із свідками

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з арешту у СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляють «Ґрати» з посиланням на адвоката Станіслава Пелюка, передає «Главком».

Зазначається, що генерал мусить носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не спілкуватись із свідками.

«Колегія судей на чолі з Валерієм Лашевичем скасувала рішення Печерського райсуду Києва, який 22 січня арештував генерала Горбенка з можливістю вийти під заставу у 25 млн грн. Захист генерала оскаржив це рішення. Його адвокати просили суд визнати підозру Горбенку необгрунтованою і відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Апеляцію Горбенка суд розглядав у закритому режимі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.

Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.

До слова, за екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна було внесено заставу. Раніше суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини.

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Теги: Артур Горбенко Харківщина ЗСУ суд військові

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