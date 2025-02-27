Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
Генерал мусить носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не спілкуватись із свідками
Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з арешту у СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляють «Ґрати» з посиланням на адвоката Станіслава Пелюка, передає «Главком».
Зазначається, що генерал мусить носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не спілкуватись із свідками.
«Колегія судей на чолі з Валерієм Лашевичем скасувала рішення Печерського райсуду Києва, який 22 січня арештував генерала Горбенка з можливістю вийти під заставу у 25 млн грн. Захист генерала оскаржив це рішення. Його адвокати просили суд визнати підозру Горбенку необгрунтованою і відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Апеляцію Горбенка суд розглядав у закритому режимі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.
Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника.
Як повідомлялося, бійці 125-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта. Згідно із заявою бригади, провину Горбенка ще не було доведено. Водночас бійці готові розповісти «справжню правду» про події на Харківщині.
Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту.
До слова, за екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна було внесено заставу. Раніше суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини.
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