На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного
Від прямого прильоту FPV-дрона загинув Василь Ратушний
На війні з російськими окупантами загинув Василь Ратушний – брат відомого активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Поваляєвої у соцмережах.
Зазначається, що воїн загинув під час бойового виїзду.
«27 лютого 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона загинув пілот БпЛА «птахів Мадяра» Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя», – написала вона.
Нагадаємо, брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності.
Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».
Світлана Поваляєва — українська письменниця й журналістка. Працювала за фахом на телебаченні, радіо, в електронних та друкованих виданнях. Лауреатка поетичних конкурсів «Молоде вино», Всеукраїнського літературного конкурсу видавництва «Смолоскип», конкурсу молодих митців «Старт» від фонду «Відродження».
Жінка – учасниця численних літературно-музичних та літературних фестивалів. Учасниця трьох революцій (На Граніті, Помаранчевої та Гідності) та протестних акцій «Україна без Кучми» і «Мовний Майдан».
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