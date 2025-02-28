Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного
Віталій Ратушний загинув 27 лютого вночі на бойовому виїзді
фото з соумереж

Від прямого прильоту FPV-дрона загинув Василь Ратушний

На війні з російськими окупантами загинув Василь Ратушний – брат відомого активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Поваляєвої у соцмережах.

Зазначається, що воїн загинув під час бойового виїзду. 

«27 лютого 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона загинув пілот БпЛА «птахів Мадяра» Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя», – написала вона.

На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного фото 1
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного фото 2

Нагадаємо, брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності. 

Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».

Роман Ратушний
Роман Ратушний
фото з соцмереж

Світлана Поваляєва — українська письменниця й журналістка. Працювала за фахом на телебаченні, радіо, в електронних та друкованих виданнях. Лауреатка поетичних конкурсів «Молоде вино», Всеукраїнського літературного конкурсу видавництва «Смолоскип», конкурсу молодих митців «Старт» від фонду «Відродження».

Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
фото з соцмереж

Жінка – учасниця численних літературно-музичних та літературних фестивалів. Учасниця трьох революцій (На Граніті, Помаранчевої та Гідності) та протестних акцій «Україна без Кучми» і «Мовний Майдан».

Читайте також:

Теги: війна військові фронт письменниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кокошко служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців
На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
26 лютого, 11:14
Звєрєв цинічно заявив, що дізнавшись про трагедію, він відразу вирушив до церкви
Племінник російського шоумена-путініста загинув на війні в Україні
15 лютого, 18:39
Водолази дістали тіла хлопців
В Одеській області загинули діти під кригою (фото, відео)
16 лютого, 04:26
Рятувальники, які не можуть продовжувати службу в бойових підрозділах, викладають у навчальних закладах і тренувальних центрах
Стало відомо, скільки рятувальників загинуло за час великої війни
17 лютого, 17:50
Калін був чемпіоном Київської області з хортингу
Український футболіст Калін загинув на війні з Росією
19 лютого, 16:21
Причини загоряння встановлюються
У Сумах під час пожежі загинуло немовля
21 лютого, 06:16

Суспільство

Календар рибалки на березень 2025: коли краще ловити рибу?
Календар рибалки на березень 2025: коли краще ловити рибу?
У кількох областях запроваджено екстрені відключення світла
У кількох областях запроваджено екстрені відключення світла
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного
На фронті загинув другий син письменниці Поваляєвої, брат Романа Ратушного
Візит Зеленського до США та іноземні війська в Україні: головне за ніч
Візит Зеленського до США та іноземні війська в Україні: головне за ніч
У деяких областях очікується дощ: прогноз погоди на 28 лютого
У деяких областях очікується дощ: прогноз погоди на 28 лютого
Нібито не хотіла сидіти із ветераном. Чиновниця Чернівецької ОВА йде з посади
Нібито не хотіла сидіти із ветераном. Чиновниця Чернівецької ОВА йде з посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
22K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
13K
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
4717
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослушки у справі Комарницького
4077
Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua