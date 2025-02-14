Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чоловік відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом»
Обвинувачений двічі проігнорував виклики за «бойовими» повістками
фото: depositphotos.com

Суд призначив обвинуваченому тюремний термін

На Миколаївщині суд визнав винним місцевого підприємця в ухиленні від мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, ТЦК виписав обвинуваченому дві повістки для проходження військової служби. Одну з повісток чоловік узяв, але не прибув на визначену дату для відправки у військо, а іншу – відмовився отримувати.

У суді обвинувачений визнав вину і пояснив: пройшов медичний огляд, який підтвердив придатність до військової служби. Однак іти на фронт чоловік відмомивився, оскільки має чотири неоплачених кредити; дружина ніде не працює, на утриманні у сім’ї неповнолітня дитина, а також хвора матір. 

У матеріалах справи є заява обвинуваченого, у якій він зазначив про велику кредитну заборгованість перед банками та невиплати перед «Нафтогазом».

Окремо Феміда дослідила низку доказів, серед яких акт про перевірку військовозобов’язаного за місцем проживання. У документі сказано, що комісія за участю співробітників ТЦК не застала чоловіка вдома. При цьому його матір відмовилася від будь-яких пояснень. Також у цьому ж акті переповідається телефонна розмова з обвинуваченим, який на питання неявки за «бойовою» повісткою, попросив більше не турбувати, «бо йому потрібно годувати свою родину та онуків».

Суд не побачив щирого каяття з боку обвинуваченого. Натомість вважає, що чоловік намагався уникнути покарання замість того, щоб виправити наслідки вчиненого кримінального правопорушення.

«Відмова обвинуваченого від захисту Батьківщини свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого ним діяння, що може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Миколаївщина військові мобілізація вирок ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми можемо зупинити Росію
Ми можемо зупинити Росію
9 лютого, 20:11
Перший McDonald’s, який відкрили в Україні в 1997 році
Окупанти пошкодили McDonald’s, який першим відкрився в Україні
18 сiчня, 08:54
Північнокорейські військові останнім часом змінили тактику своїх штурмових дій
Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині
25 сiчня, 04:52
Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» також відреагував на розмови щодо мобілізації 18-річних
Як заохотити людей служити в ЗСУ? Комбат «Вовків да Вінчі» назвав «рецепт успіху»
27 сiчня, 17:56
В авіакатастрофі під Вашингтоном ніхто не вижив. Трамп повідомив деталі
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
30 сiчня, 21:11
Головні новини ночі проти 1 лютого
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
1 лютого, 05:48
Волонтери зареєстрували понад 150 тис. вантажів
Уряд оновив список товарів, які волонтери ввозитимуть без оподаткування
5 лютого, 15:57
В основі ідеї проєкту лежить і популяризація служби у військовій службі правопорядку
У Києві відбулося спецпогашення лімітованої поштової марки, присвяченої військовим
4 лютого, 11:59
«Потяг до тебе» це двогодинний кільцевий маршрут суто для військових та їхніх близьких
У додатку «Армія+» відкрився продаж квитків на романтичний експрес для військових
9 лютого, 00:35

Кримінал

Чоловік відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом»
Чоловік відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом»
Правоохоронці пояснили, чому Порошенко, Медведчук та ще троє олігархів потрапили під санкції
Правоохоронці пояснили, чому Порошенко, Медведчук та ще троє олігархів потрапили під санкції
Справа Pin-Up. Суд арештував майно голови КРАІЛ
Справа Pin-Up. Суд арештував майно голови КРАІЛ
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
Справа Крупи. ДБР заявляє, що вже понад 200 митників, податківців і прокурорів «різко одужали»
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула чотирирічна дитина
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула чотирирічна дитина
Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку
Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
129K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
35K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
29K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
21K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua