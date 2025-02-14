Чоловік відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом»

Суд призначив обвинуваченому тюремний термін

На Миколаївщині суд визнав винним місцевого підприємця в ухиленні від мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними досудового розслідування, ТЦК виписав обвинуваченому дві повістки для проходження військової служби. Одну з повісток чоловік узяв, але не прибув на визначену дату для відправки у військо, а іншу – відмовився отримувати.

У суді обвинувачений визнав вину і пояснив: пройшов медичний огляд, який підтвердив придатність до військової служби. Однак іти на фронт чоловік відмомивився, оскільки має чотири неоплачених кредити; дружина ніде не працює, на утриманні у сім’ї неповнолітня дитина, а також хвора матір.

У матеріалах справи є заява обвинуваченого, у якій він зазначив про велику кредитну заборгованість перед банками та невиплати перед «Нафтогазом».

Окремо Феміда дослідила низку доказів, серед яких акт про перевірку військовозобов’язаного за місцем проживання. У документі сказано, що комісія за участю співробітників ТЦК не застала чоловіка вдома. При цьому його матір відмовилася від будь-яких пояснень. Також у цьому ж акті переповідається телефонна розмова з обвинуваченим, який на питання неявки за «бойовою» повісткою, попросив більше не турбувати, «бо йому потрібно годувати свою родину та онуків».

Суд не побачив щирого каяття з боку обвинуваченого. Натомість вважає, що чоловік намагався уникнути покарання замість того, щоб виправити наслідки вчиненого кримінального правопорушення.

«Відмова обвинуваченого від захисту Батьківщини свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого ним діяння, що може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.