Нотатки за дверима саміту Україна – ЄС
Наша мета у 2023 році розпочати переговори про вступ до ЄС
Дорогі мої професійні єврооптимісти!
Пам'ятаєте таких у попередньому парламентському скликанні, правда ж?
Зараз єврооптимізм пощирюється коридорами української влади як вірус грипу у теплому приміщенні.
Стати членом ЄС за 2 роки – це очевидний дас іст фантастіш (с)
Розумію, що дорослі люди за допомогою порно можуть знімати стрес, але, як то кажуть, є одне але...
Наша мета (публічно озвучена президентом Зеленським) – у 2023 році розпочати переговори про вступ до ЄС.
І, якщо виходити з логіки прем'єра Шмигаля, до кінця 2024 року їх завершити. Прагнення, безумовно, амбітне.
Але є нюанс – навесні 2024 року відбудуться вибори до Європейського Парламенту, після яких відбудеться формування нового складу Європейської Комісії.
Зараз в обох владних органах ЄС домінує Європейська народна партія (партнерами якої в Україні є «Європейська солідарність» , УДАР, «Самопоміч», «Батьківщина», НРУ, не «Слуга народу»), проте далеко не факт, що вона збереже настільки потужні позиції.
Причини потенційного послаблення позицій ЄНП прості – загроза рецесії, зростання комірного, відсотків по іпотеках.
І Кремль на вибори до Європарламенту дивитися пасивно не стане.
Там, до речі, мають низку інструментів впливу на ці процеси.
Думаю, у новому скликанні Європарламенту та національних парламентах та урядах країн ЄС постане питання членства України в ЄС у контексті надання політикам відповідного мандату.
Це я до того, що Україна для реальної євроінтеграції має розпочинати зміни зсередини. Максимально швидко.
І якщо ми не можемо зараз швидко рухатися до ЄС, то треба хоча б «лежати у правильному напрямі».
Ну і не забувати про виконання Угоди про асоціацію з ЄС
Працюємо, любі мої (с).
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