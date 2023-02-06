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Євген Магда директор Інституту світової політики

Нотатки за дверима саміту Україна – ЄС

glavcom.ua
«Якщо ми не можемо зараз швидко рухатися до ЄС, то треба хоча б «лежати у правильному напрямі»»
Фото: Офіс президента

Наша мета у 2023 році розпочати переговори про вступ до ЄС

Дорогі мої професійні єврооптимісти! 

Пам'ятаєте таких у попередньому парламентському скликанні, правда ж? 

Зараз єврооптимізм пощирюється коридорами української влади як вірус грипу у теплому приміщенні.

Стати членом ЄС за 2 роки – це очевидний дас іст фантастіш (с)
Розумію, що дорослі люди за допомогою порно можуть знімати стрес, але, як то кажуть, є одне але...

Наша мета (публічно озвучена президентом Зеленським) – у 2023 році розпочати переговори про вступ до ЄС. 

І, якщо виходити з логіки прем'єра Шмигаля, до кінця 2024 року їх завершити. Прагнення, безумовно, амбітне. 

Але є нюанс – навесні 2024 року відбудуться вибори до Європейського Парламенту, після яких відбудеться формування нового складу Європейської Комісії.

Зараз в обох владних органах ЄС домінує Європейська народна партія (партнерами якої в Україні є «Європейська солідарність» , УДАР, «Самопоміч», «Батьківщина», НРУ, не «Слуга народу»), проте далеко не факт, що вона збереже настільки потужні позиції.

Причини потенційного послаблення позицій ЄНП прості – загроза рецесії, зростання комірного, відсотків по іпотеках.

І Кремль на вибори до Європарламенту дивитися пасивно не стане. 

Там, до речі, мають низку інструментів впливу на ці процеси.

Думаю, у новому скликанні Європарламенту та національних парламентах та урядах країн ЄС постане питання членства України в ЄС у контексті надання політикам відповідного мандату. 

Це я до того, що Україна для реальної євроінтеграції має розпочинати зміни зсередини. Максимально швидко.

І якщо ми не можемо зараз швидко рухатися до ЄС, то треба хоча б «лежати у правильному напрямі».

Ну і не забувати про виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Працюємо, любі мої (с).

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: євроінтеграція Європейський союз Україна

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