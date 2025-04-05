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Міноборони завершило випробування кросівок для ЗСУ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Міноборони завершило випробування кросівок для ЗСУ
В Міноборони закликали усіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців
фото: Міноборони

Торік Державний оператор тилу закупив військове взуття на суму понад 3,1 млрд гривень

У Міністерстві оборони завершили дослідні випробування спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оборонне відомство.

Як зазначили у Міноборони, фахівці визначали оптимальні характеристики, які будуть встановлені в оновленій технічній специфікації на кросівки.

«Проведення військових випробувань кросівок є важливим етапом у забезпеченні наших захисників якісним та зручним взуттям. Ми зацікавлені у залученні широкого кола виробників та виборі найкращого рішення», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

За його словами, у 2024 році закупівельна агенція Міноборони ДОТ купила військового взуття на суму понад 3.1 млрд грн.

У Міноборони змінили попередню технічну характеристику взуття. Згідно з новими даними закупівля кросівок для ЗСУ буде визначатись:

Проєктом технічної специфікації Міністерства оборони України оновлено характеристики кросівок
Проєктом технічної специфікації Міністерства оборони України оновлено характеристики кросівок
фото: Міноборони
  • призначення: для щоденних занять бігом та легкоатлетичними вправами на спортивних майданчиках і в залах з твердим покриттям;
  • конструкція: комбінований верх із текстильних матеріалів для вентиляції та штучної шкіри у зонах підвищеного тертя для покращеної зносостійкості;
  • підошва: виготовлена з полімерних матеріалів із покращеним амортизаційним ефектом, має протектори для підвищеного зчеплення та зменшення ковзання;
  • внутрішня частина: трикотажна підкладка, що забезпечує комфорт та гігієнічність;
  • фіксація стопи: анатомічна форма задника для стабільного положення ноги, м’яка вставка у п’ятковій частині та язичку для додаткового комфорту;
  • устілка: зроблена з полімерного матеріалу з амортизаційними властивостями для зменшення навантаження на стопу;
  • шнурівка: надійна фіксація для індивідуального підбору посадки;
  • розміри: від 35 до 48;
  • маса (42 розмір): не більше ніж 310 грамів.

В Міноборони закликали усіх потенційних постачальників долучатися до забезпечення українських військовослужбовців сучасним спорядженням.

Як відомо, загалом за весь 2024 рік та перший квартал 2025 року Міноборони затвердило 38 зразків-еталонів на предмети для речового забезпечення, зокрема модульні бронежилети, бойовий балістичний шолом, спеціальні навушники, захисну балістичну маску-окуляри, спеціальні навушники, напівчеревики, бойову сорочку, зимові вітровологозахисні куртку та штани, білизну тощо.

Нагадаємо, Розкрадання на закупівлях харчів для армії. НАБУ повідомило статус ексміністра Резнікова. Колишній міністр оборони Олексій Резніков не перебуває у статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання під час закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.
 

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Теги: Міноборони

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