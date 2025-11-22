Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
фото: Reuters

«Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував три ключові пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією, пише «Главком».

«Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі», – написав він.

Три основні цілі угоди, за словами Венса

  • Припинити бойові дії та вбивства, водночас зберегти український суверенітет.
  • Досягти домовленості, яку зможуть прийняти як Київ, так і Москва.
  • Забезпечити максимальні гарантії, що конфлікт не спалахне знову.
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією фото 1

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Теги: росія переговори Джей Ді Венс перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували Харків безпілотниками, поціливши у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі
Атака на садочок у Харкові переконала Трампа вдарити санкціями по Росії – CNN
24 жовтня, 11:09
За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
23 жовтня, 19:09
Розвідка зазначає, що технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу
Росія стала аутсайдером на нафтовому ринку – розвідка
26 жовтня, 14:30
Як пояснив Тихий, переговорив відбуватимуться на рівні політичних директорів держав-учасниць
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
31 жовтня, 16:55
Ілля Буров є дворазовим бронзовим призером Олімпійських ігор
Абраменко розповів, як росіянин Буров відхрещувався від заяви на підтримку Путіна і війни
29 жовтня, 20:44
Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах
Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни
17 листопада, 18:52
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Вчора, 03:26
Тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку
У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики
1 листопада, 19:51
Президент наголосив, що завдяки збільшенню кількості БпЛА Україна перемагає зараз на фронті
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
7 листопада, 16:20

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua