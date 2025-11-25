Головна Київ Новини
Атака на Київ: знищено логістичний центр мережі Novus, загинули четверо водіїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Атака на Київ: знищено логістичний центр мережі Novus, загинули четверо водіїв
Логістичний об'єкт площею понад 50 тис. кв. м. забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі
фото: ДСНС Києва/Facebook

Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень

Сьогодні вночі, 25 листопада, внаслідок ракетного удару було пошкоджено один із найсучасніших логістичних центрів мережі супермаркетів Novus у Києві, збудований під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Логістичний об'єкт площею понад 50 тис. кв. м, який забезпечував безперебійне постачання продуктів у магазини мережі, наразі не функціонує.

Окупанти знищили один із найсучасніших логістичних центрів мережі супермаркетів Novus
Окупанти знищили один із найсучасніших логістичних центрів мережі супермаркетів Novus
фото: прокуратура України

Найбільшою втратою стала загибель працівників компаніїї, зазначили у пресслужбі. «Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень», – йдеться у повідомленні компанії. Співробітники Novus, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали.

Логістичний центр мережі Novus до та після удару росіян
Логістичний центр мережі Novus до та після удару росіян
фото: пресслужба компанії Novus

Компанія висловила щирі співчуття родинам загиблих, назвавши це непоправною втратою, та пообіцяла надати всю необхідну допомогу і підтримку постраждалим.

На місці удару утворилася величезна вирва. поряд видно спалені фури постачальників мережі
На місці удару утворилася величезна вирва. поряд видно спалені фури постачальників мережі
фото: прокуратура України

У Novus зазначають, що масштаби збитків значні, але запевняють, що дефіциту товарів у магазинах не буде. Компанія вже перебудовує логістичні маршрути та працює над відновленням стабільної роботи мережі, а також має намір у найкоротші терміни відновити зруйнований склад.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. 

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

