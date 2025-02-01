Вибух у обласному ТЦК Рівного: з’явилися нові подробиці

На місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини

Інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються

У Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної роботи підтвердили вибух, який стався у приміщенні установи сьогодні, 1 лютого.

За повідомленням військових, інцидент стався близько 16:00. Після цього на місце події прибули рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини.

«Інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки», – йдеться у повідомленні.

Громадян просять зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів.

За інформцією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці».

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

У Полтавській області було введено спеціальну операцію «Сирена».

Пізніше поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події.