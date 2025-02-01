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У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух
На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є постраждалі

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. Спецслужби ДСНС та поліція вже на місці. Про це інформує видання «Район.Рівне».

Інцидент стався 1 лютого орієнтовно о 16:20. Також на місце прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна. Попередньо є постраждалі.

У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух фото 1

Станом на 17:00. Навколо місця вибуху в Рівному обмежили рух і доступ для всіх.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). 

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці».

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних.

У Полтавській області було введено спеціальну операцію «Сирена».

Пізніше поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події.

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Теги: вибух напад Рівне поліція чоловік злочинець солдат поранення

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