Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Окупанти не захоплювали Роботине

Російські війська підтвердили просування поблизу Вовчанська, Кліщіївки, Авдіївки та Донецька. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські сили не зробили жодного підтвердженого просування на північ від міста Харкова біля Липців. Генштаб ЗСУ увечері 21 травня повідомив, що російські війська значно активізували бойові дії на харківському напрямку після того, як 20 травня кількість російських атак зменшилася.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на південний захід від Вовчанська на тлі продовження боїв у населеному пункті та навколо нього 21 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що російські війська просунулися далі в Старицю (на південний захід від Вовчанська).

Окупанти нещодавно підтвердили просування вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що російські війська просунулися на південний схід від Макіївки.

Російські джерела стверджували, що російські сили незначно просунулися на південь від Сіверська, але ISW не спостерігав візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили атакували на південь від Сіверська в районі Роздолівки та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки.

Російські війська нещодавно просунулися в південну та центральну Кліщіївку і продовжили наступальні операції на Часів Яру. ISW геолокував обидва відео, підтверджуючи, що російські війська просувалися в південній і центральній частині Кліщіївки. Російські джерела стверджували, що ці кадри підтверджують, що російські війська повністю захопили Кліщіївку та витіснили українські сили з населеного пункту. Проте ISW не спостерігав візуальних доказів того, що російські війська захопили північ та захід Кліщіївки.

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Нетайлове (на захід від Авдіївки) і продовжили наступальні дії поблизу Авдіївки. ISW нещодавно спостерігав, що російські війська просунулися в західному Нетайлові.

Окупанти нещодавно трохи просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 травня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Новомихайлівки та східної Парасковіївки (обидва на південний захід від Донецька).

21 травня тривали позиційні бої поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) на кордоні Донецько-Запорізької області. Тривали бої на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

Представник Південного оперативного командування та ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що російські війська не захоплювали Роботине.

21 травня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не зафіксовано. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Кринок на східному березі Херсонської області.