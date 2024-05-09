Видання Foreign Affairs пояснило, чому Україні варто продовжувати бити по російських НПЗ

Атаки на НПЗ скорочують доходи Росії й знижують здатність перетворювати сиру нафту на паливо, необхідне для роботи танків і літаків

Удари України по російських НПЗ роблять те, чого не зробили санкції Заходу

Атаки на російські нафтопереробні заводи не матимуть того впливу на світові енергетичні ринки, якого побоюються американські чиновники. Водночас українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій. Про це пише видання Foreign Affairs.

Зазначається, що із жовтня 2023 року Україна завдала щонайменше 20 ударів по нафтопереробних заводах на території Росії. Українська сторона наголошувала, що метою цих атак є припинення постачання палива російським військовим і скорочення експортних надходжень, які Кремль використовує для фінансування своїх воєнних зусиль проти України.

Станом на кінець березня 2024 року Україна знищила близько 14% російських нафтопереробних потужностей і змусила російський уряд запровадити шестимісячну заборону на експорт бензину. Один із найбільших виробників нафти у світі тепер імпортує бензин.

Однак адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала напади. У лютому віцепрезидентка Камала Гарріс закликала президента України Володимира Зеленського утриматися від атак на російські нафтопереробні заводи через побоювання, що це призведе до зростання світових цін на нафту.

Підтримуючи цю думку, міністр оборони Ллойд Остін у середині квітня попередив, що «атаки можуть мати ефект з точки зору глобальної енергетичної ситуації». Замість того, щоб наносити удари по нафтовій інфраструктурі, Остін сказав Україні переслідувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу.

Як зазначає видання, критика Вашингтона недоречна – атаки на російські нафтопереробні заводи не матимуть того впливу на світові енергетичні ринки, якого побоюються американські чиновники. Ці удари знижують здатність Росії перетворювати нафту на придатні для використання продукти, але вони не впливають на обсяг нафти, яку країна може видобувати або експортувати.

Насправді, під час скорочення внутрішніх переробних потужностей Росія буде змушена експортувати більше сирої нафти, що призведе до зниження світових цін, а не до їх зростання.

«Удари досягають тих самих цілей, які ставили західні партнери України, але яких значною мірою не змогли досягти через санкції та обмеження цін на російську нафту: погіршити фінансову та матеріально-технічну здатність Росії вести війну, одночасно обмеживши ширшу шкоду світовій економіці. Київ повинен перемагати там, де він може, а кампанія зі знищення російських нафтопереробних потужностей приносить користь Україні з обмеженим ризиком», – пише видання.

Українські удари завдали значної шкоди російським нафтопереробним потужностям, скоротивши продуктивність на 900 тисяч барелів на добу. Ремонт буде повільним і дорогим, тому що нафтопереробні установки є величезним і складним устаткуванням, на проєктування і будівництво якого йдуть роки, і часто тому, що західні санкції перешкоджають доступу російських компаній до іноземних компонентів.

Потужності Росії зі зберігання нафти обмежені. Таким чином, коли нафтопереробний завод зруйнований або пошкоджений, видобуту сиру нафту неможливо просто запасти для подальшого використання. Це залишає російським виробникам лише два варіанти: збільшити експорт сирої нафти або закрити свердловини та скоротити видобуток.

Обидва варіанти є болісними для Росії, але збільшення експорту є меншим болісним, ніж скорочення видобутку. Якщо Росія вирішить закрити свердловини замість збільшення експорту, світова ціна на нафту справді зросте – саме цього результату прагне уникнути адміністрація Байдена. Але тоді Росія зіткнеться зі зростанням вартості продуктів нафтоперероблення, лише з нижчими доходами від експорту, щоб пом’якшити цей удар. Дані за останні місяці підтверджують, що, як і очікувалося, Росія експортує більше сирої нафти в той же час, коли її експорт нафтопродуктів досяг майже історичного мінімуму. Можливо, західні ринки не постраждали, але Росія відчуває неприємність.

Зазначається, що українські удари по російських нафтопереробних заводах зараз роблять те, чого не зробив режим санкцій. Не ставлячи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи ціни, ці атаки скорочують доходи Росії й знижують її здатність перетворювати сиру нафту на паливо, необхідне для роботи танків і літаків. Удари по російських НПЗ також навряд чи призведуть до розширення війни.

«США не повинні ані допомагати Україні продовжувати ці атаки, ані навіть публічно заохочувати їх. Але США також не повинні намагатися відмовити Київ від такого курсу дій», – пише видання.

Самі по собі удари по російських нафтопереробних заводах не змусять Москву капітулювати, але вони роблять війну складнішою та дорожчою для Росії.

Нагадаємо, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) призвели до різкого скорочення експорту нафтопродуктів.

Як повідомлялося, Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.