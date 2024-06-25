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Ердоган найближчим часом зустрінеться із Путіним: стали відомі місце і дата

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ердоган найближчим часом зустрінеться із Путіним: стали відомі місце і дата
Президенти Туреччини та Росії будуть обговорювати війну в Україні
фото із відкритих джерел

МЗС Туреччини: Ердоган планує переговорити із Путіним в Астані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями в Астані. Про це із посиланням на заяву глава зовнішньополітичного відомства Туреччини Фідана Хакана пише Habertürk. За його словами, Анкара, сподівається, що Путін приїде з візитом до Казахстану.

«Найближчими днями можлива зустріч нашого президента з Путіним у Казахстані. Ми чекаємо на Путіна з візитом до нас. Наш президент раніше запрошував його, йшлося про його прибуття до нас. Але спочатку в Росії були вибори, потім у нас», – зазначив Фідан.

Раніше повідомлялося, що Ердоган хоче провести переговори з Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані. На порядку денному зустрічі буде війна в Україні та  чорноморська зернова ініціатива.

Незадовго до цього Путін під час зустрічі з главою МЗС Туреччини також заявив, що планує зустрітися з Реджепом Таїпом Ердоганом у липні на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, що відбудеться 3-4 липня. 

Раніше йшлось про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір окремо зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом. Уже у липні президент Туреччини візьме участь у Саміті лідерів НАТО, який відбуватиметься з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Провідною темою події буде війна між Росією та Україною. 

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Теги: війна путін президент переговори Реджеп Таїп Ердоган Туреччина

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