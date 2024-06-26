Позбавлення нардепа Тищенка мандата: петиція набрала необхідну кількість голосів

Ініціатор петиції стверджує, що Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту» та «завдає шкоди іміджу України»

Петиція на сайті Верховної Ради про позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень після нападу на колишнього військового у Дніпрі набрала необхідні 25 тис. підписів. Про це йдеться на сторінці петиції.

Петицію було оприлюднено 24 червня. Станом на вечір 25 червня її підписали понад 25 тис. людей, а на ранок 26 червня вона перевищила показник у 26 тис. підписів.

Автор петиції закликає позбавити Тищенка депутатського мандата «у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень».

Ініціатор петиції стверджує, що Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту» та «завдає шкоди іміджу України».

Петиція про позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень набрала необхідні 25 тис. підписів скріншот

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради створили петицію з проханням позбавити народного обранця Миколу Тищенка депутатських повноважень.

Як повідомлялося, Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Зокрема, під час засідання один із прокурорів натякнув, що слідство не проти було клопотати й про взяття під варту Тищенка. Однак статті Кримінального кодексу, за якими йому вручено підозру, передбачають максимальний запобіжний захід – це цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини Тищенка йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.