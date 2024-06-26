Головна Країна Політика
search button user button menu button

Позбавлення нардепа Тищенка мандата: петиція набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Позбавлення нардепа Тищенка мандата: петиція набрала необхідну кількість голосів
Станом на вечір 25 червня петицію про позбавлення Тищенка депутатських повноважень підписали понад 25 тис. людей
фото з відкритих джерел

Ініціатор петиції стверджує, що Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту» та «завдає шкоди іміджу України»

Петиція на сайті Верховної Ради про позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень після нападу на колишнього військового у Дніпрі набрала необхідні 25 тис. підписів. Про це йдеться на сторінці петиції.

Петицію було оприлюднено 24 червня. Станом на вечір 25 червня її підписали понад 25 тис. людей, а на ранок 26 червня вона перевищила показник у 26 тис. підписів.

Автор петиції закликає позбавити Тищенка депутатського мандата «у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень».

Ініціатор петиції стверджує, що Тищенко «істотно шкодить роботі парламенту» та «завдає шкоди іміджу України».

Петиція про позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень набрала необхідні 25 тис. підписів
Петиція про позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень набрала необхідні 25 тис. підписів
скріншот

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради створили петицію з проханням позбавити народного обранця Миколу Тищенка депутатських повноважень.

Як повідомлялося, Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Зокрема, під час засідання один із прокурорів натякнув, що слідство не проти було клопотати й про взяття під варту Тищенка. Однак статті Кримінального кодексу, за якими йому вручено підозру, передбачають максимальний запобіжний захід – це цілодобовий домашній арешт. У разі доведення вини Тищенка йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Читайте також: Користувачі соцмереж несподівано відреагували на арешт Тищенка: добірка мемів
Теги: Микола Тищенко депутат петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити!» – емоційно заявив нардеп, чим викликав у зали суду сміх
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
Вчора, 20:27
Звільнений співробітник головного управління Нацполіції міста Києва Богдан Писаренко
Напад на військового у Дніпрі: столичного поліцейського звільнено з посади
24 червня, 21:33
Костін не прийшов до Ради, аби прокоментувати розслідування щодо статків свого заступника Вербицького
Генпрокурор Костін знайшов поважну причину для відмови йти до Ради
19 червня, 13:09
Зеленський подякував Його Всесвятості за підтримку України
Зеленський обговорив зі Вселенським Патріархом гуманітарну підтримку України
15 червня, 21:03
Подію висвітлюють близько 500 журналістів з усього світу
Стало відомо, хто допустив російських пропагандистів на Саміт миру
15 червня, 16:47
Народні обранці підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні
4 червня, 13:52
Частина працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій позбавлена бронювання
Бронювання працівників ДСНС: петиція набрала необхідну кількість голосів
3 червня, 11:55
Парламентські лобісти рубають «вікно Мазепи»
Парламентські лобісти рубають «вікно Мазепи» Власність і право
1 червня, 12:45
Глава РПЦ патріарх Кирило разом з митрополитом Московської церкви в Україні Онуфрієм
Громадські організації вимагають заборонити РПЦ і деколонізувати назви населених пунктів
28 травня, 14:05

Політика

Позбавлення нардепа Тищенка мандата: петиція набрала необхідну кількість голосів
Позбавлення нардепа Тищенка мандата: петиція набрала необхідну кількість голосів
Зеленський ухвалив рішення про створення Сил безпілотних систем
Зеленський ухвалив рішення про створення Сил безпілотних систем
«Мирний план» Трампа щодо України: коментар Подоляка
«Мирний план» Трампа щодо України: коментар Подоляка
Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
Зеленський прокоментував початок переговорів про вступ України до ЄС
Для вступу в ЄС Україна виконає вимоги Угорщини стосовно нацменшин – Стефанішина
Для вступу в ЄС Україна виконає вимоги Угорщини стосовно нацменшин – Стефанішина
Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку
Суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
7895
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
6610
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
6453
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
4445
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua