Вищий антикорупційний суд відправив міського голову Мукачева на два місяці під варту

Мера Мукачева затримано за підозрою в корупції

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі. Він перебуватиме під вартою 60 діб з можливістю виходу під заставу. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га», – йдеться в повідомленні.

Судове засідання у справі мера Мукачева фото: Facebook/Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Зокрема, суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Згодом Мукачівська міська рада дала коментар: «В рамках кримінальної справи щодо викупу земельної ділянки ТОВ «Універсам» відбулись чергові процесуальні дії, що здійснюють органи слідства. З самого початку розслідування керівництво та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству, для забезпечення об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи, відповідно до «букви» закону.

Впевнені в законності своїх дій та сподіваємось, що справа має виключно правовий характер й готові довести свою правоту в суді».

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрито підпільний нафтопереробний завод.