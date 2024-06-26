НАЗК припиняє фінансування партії «Голос» через недостовірні дані у звітах

У звітах партії «Голос» НАЗК виявило недостовірні відомості на майже 5 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. Ці порушення є підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політсили до усунення причин виявленого порушення, повідомляє НАЗК.

Відповідно до закону «Про політичні партії», повторне вчинення порушення, що полягає у поданні до НАЗК звіту, який містить недостовірні відомості про витрати політичної партії на суму понад 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 – 94 460 грн) є підставою для ухвалення рішення про припинення державного фінансування партії.

Як зазначає Нацагентство, у звітах партії виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн.

За результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія «Голос» оформила договори про надання послуг з ТОВ «Мейнтіс» на 1 млн грн. Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії; усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах; перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.

Зокрема, у звіті за четвертий квартал 2020 року виявлено, що політична партія «Голос» знову оформила договори з ТОВ «Мейнтіс» на суму 1 млн грн. Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн. При цьому також виявлено, що зазначене товариство не надавало партії послуг. Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн. Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із недостовірністю відомостей.

«Тобто за два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії», – пояснює пресслужба.

НАЗК направило відповідні матеріали до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, партія «Голос» у третьому кварталі 2020 року замовляла усні консультації у компанії, яка фігурує у кримінальному провадженні Державної фіскальної служби щодо ухилення від сплати податків. Її основний вид діяльності – торгівля зерном і тютюном. За послуги з партійного рахунку було сплачено 2 мільйони гривень.

Партія «Голос» перші гроші з бюджету отримала у 2020-му. Тоді їй виділили 139 млн грн (ще 60 млн грн надійшло партії як приватні внески). Звітів подала тільки за перші два квартали. На 2021-ий рік партії було передбачено 81,5 млн грн з бюджету (наразі через рішення НАЗК про призупинення фінансування не всі кошти перераховані). На 2022-ий рік «Голосу» заплановано 103,5 млн грн з бюджету.