Прийом іноземних інструкторів до України: розʼяснення від Міноброни

Станом на зараз у Міноборони досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо питання прийому іноземних інструкторів

Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами щодо прийому іноземних інструкторів до України

Станом на зараз в Україні тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо прийому інструкторів з країн-партнерів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. У відомстві додали, що вони вивчають потреби ЗСУ, аби зробити співпрацю ефективнішою.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Проте Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж, заявив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс.