Виробник мін заявив про загрозу знищення підприємства: як це може позначитись на фронті

Національний виробник боєприпасів ТОВ НВК «Техавіаком» заявив про блокування своєї діяльності. Підприємство, яке відновило роботу після ракетних обстрілів і виконувало оборонні замовлення у 2023 році, стверджує, що наразі десятки тисяч мін затримані на складах, а унікальні розробки заводу перебувають під загрозою зникнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву, оприлюднену прес-службою виробника.

У «Техавіакомі» зазначають, що останнім часом в інформаційному просторі поширюються тези про фіктивність підприємства та зрив контрактів. Виробник називає ці звинувачення безпідставними та наводить докази, які свідчать про реальну роботу та системний тиск.

«Завод не є «фірмою-одноденкою», а реальним конструкторським бюро та виробництвом, створеним ще у 2019 році на базі потужностей чернігівського заводу «ЧеЗаРа». Це кістяк фахівців, який зберігся після трансформації космічної галузі. Наші інженери роками працюють над вузлами, без яких не їде і не стріляє українська бронетехніка. Ми є виробничими партнерами ключових оборонних підприємств України: ДП «Київський бронетанковий завод», ХКБМ ім. Морозова, ДП «Житомирський бронетанковий завод», ТОВ «Українська бронетехніка» та інших», – йдеться у заяві.

На підприємстві підкреслюють, що мають власний чотиризначний літерний код розробника ААТА та сертифікацію Державного космічного агентства, що підтверджує спроможність проєктувати та виготовляти вироби ракетно-космічного призначення.

Окрему увагу в заяві приділено звинуваченням у неналежній якості мін. Компанія розкрила деталі висновків трьох незалежних експертиз, включно з лабораторією СБУ.

За даними виробника, експертизи підтвердили повну відповідність вибухової речовини технічним умовам.

Причиною нарікань на боєприпаси, як з'ясувалося, стали комплектуючі, які завод не виробляє.

«Проблема не в міні, яка є носієм. Проблема у детонаторах стороннього виробника, які не є нашою продукцією. Коли у наш виріб вкручують відповідний якісний підривник - він працює безвідмовно, що багаторазово доведено полігонними випробуваннями. Жодного рекламаційного зауваження до нашої продукції ми не отримували», - наголосили у прес-службі.

Виробник пояснив затримки постачання форс-мажором світового масштабу – глобальним дефіцитом вибухівки (RDX/TNT) та блокуванням кордонів, що офіційно підтверджено Торгово-промисловою палатою та судовими рішеннями.

Попри це, компанія спромоглася законтрактувати 77% від усього обсягу гексогену, на який видавалися дозволи в Україні.

Станом на кінець 2024 року завод мав 100% комплектації за новими контрактами – для завершення виробництва залишалося лише спорядження вибухівкою. Проте завершити цей процес завадили не лише логістичні блокади, а й атаки ворога та дії силовиків.

Компанія нагадала, що у травні, червні та липні 2025 року пережила серію комбінованих ударів, включно з прямим влучанням ракети «Кинджал», що знищило склади та обладнання. Попри це, власники інвестували у відновлення і на 100% відновили виробничий процес.

Натомість зараз робота заводу, кажуть у компанії, заблокована правоохоронною системою. Готові комплектуючі та продукція лежать на складах, а рахунки арештовані.

«Правоохоронна система обирає шлях: знищувати підприємство, яке підтвердило свою життєздатність навіть під ударами «Кинджалів». Прямим наслідком таких дій буде дефіцит мін на полі бою», – попереджають у компанії.

Виробник заявив про готовність надати всі документи та докази журналістам, запросивши медіа відвідати відновлені цехи.

Нагадаємо, в середині січня Державне бюро розслідувань заявило про нейтралізацію схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для Збройних Сил України.

За даними слідства, учасники організації використали фіктивну компанію, отримані кошти нібито були привласнені, а замість надійних протипіхотних та протитанкових мін армія отримала продукцію неналежної якості.

Окрім організатора та керівників структури, підозру було повідомлено чотирьом військовим службовцям міністерства та посадовцю державного підприємства. Їм інкримінують невиконання службових обов’язків. Наразі триває досудове розслідування.